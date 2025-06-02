Muertes de famosos

Asesinan a vocalista de Banda La Constructiva dentro de su casa: lo que se sabe

El cantante Isaac Luna se encontraba en su domicilio cuando sujetos armados lo atacaron a él y a la persona que lo acompañaba.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Nueva tragedia en el regional mexicano: los detalles de la muerte del cantante de Banda La Constructiva

Isaac Luna, vocalista de Banda La Constructiva, fue asesinado a balazos dentro de su casa la madrugada del domingo 1 de junio en Irapuato, Guanajuato, México.

El ataque ocurrió apenas unas horas después de que el cantante se presentara junto a su banda en el Salón San Juan, ubicado en la misma localidad.

Durante el incidente, otro hombre que se encontraba en el domicilio del vocalista de Banda La Constructiva resultó gravemente herido. Medios como El Heraldo de México e Infobae lo reportan en “estado crítico”.

Lo que se sabe sobre la muerte de Isaac Luna

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el ataque a Isaac Luna habría ocurrido “cerca de la 1:30” de la madrugada. Vecinos habrían alertado a las autoridades sobre el ataque con una llamada al servicio de emergencia 911 tras escuchar las detonaciones y, supuestamente, observar a los agresores huir del lugar.

Aunque a su arribo, los paramédicos encontraron con signos vitales al cantante y a su acompañante, Luna habría perdido la vida en el hospital debido a la gravedad de sus heridas.

“En la calle azucena, se localizó a dos masculinos lesionados por proyectil de arma de fuego, a quienes paramédicos le brindaron los primeros auxilios y trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada”, detallaron las autoridades mexicanas.

Tras la muerte de Isaac Luna, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Así despidieron a Isaac Luna, vocalista de Banda La Constructiva.
Así despidieron a Isaac Luna, vocalista de Banda La Constructiva.
Imagen Facebook


Luego de confirmarse la muerte de Isaac Luna, agrupaciones musicales de Irapuato y Guanajuato han expresado sus condolencias a través de redes sociales.

Relacionados:
Muertes de famososFamososRegional Mexicano

