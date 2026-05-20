Celebridades Asaltan a periodista a punta de pistola durante transmisión en vivo El periodista Fernando Vargas se encontraba en un enlace en vivo con el programa ‘Bla, bla, bla, deportivo’, de Activo Deportes, cuando un hombre, a punta de pistola, le exigió que bajara del auto.

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El periodista mexicano Fernando Vargas fue asaltado a punta de pistola cuando se encontraba en una transmisión en vivo con el programa ‘Bla, bla, bla deportivo’, de Activo Deportes.

Los hechos sucedieron la noche del lunes 19 de mayo en Morelos, México, cuando el comunicador se encontraba en medio de un análisis de temas relacionados con el básquetbol con el presentador Ed Martínez.

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Así fue el asalto a punto de pistola de Fer Vargas

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede apreciar el instante en que el sujeto armado se acerca al auto de Fernando Vargas, abre la puerta, corta cartucho y le exige algunas de sus pertenencias.

“La llave rápido. Llave, teléfonos y carteras, rápido”, se le escucha decir al hombre, mientras que el periodista solicita a sus acompañantes mantener la calma.

Aunque las imágenes del atraco se cortan en el instante en que Fernando Vargas entrega su celular al asaltante, al otro lado de la pantalla se puede ver al presentador Ed Martínez aparentemente indignado ante las imágenes. "No puede ser", dice.

Al final de la emisión, el presentador compartió las imágenes del asalto en Instagram, donde dio a conocer que los hechos habían sucedido en Morelos, que Fernando Vargas estaba bien y que había recibido apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

"Afortunadamente está a salvo, pero con un gran susto. Si alguien reconoce al tipo del video, por favor ayúdanos y reportalo a las autoridades. Esto ocurrió en Morelos", señaló.

El periodista fue despojado de sus cosas por un sujeto armado. Imagen Ed Martínez/ Instagram

¿Quién es Fer Vargas?

Fernando Vargas Nolasco es periodista deportivo y director de comunicación de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP).