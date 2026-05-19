Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos revela el sexo de su segundo bebé en Desiguales: ¿es niña o niño? La presentadora de Desiguales dio a conocer el género de su segundo bebé, fruto de su matrimonio con Jason Unanue.



Ve a Migbelis en Desiguales por Univision de lunes a viernes a las 3P/2C



Video ¿Niña o niño? ¡Migbelis Castellanos por fin lo revela!

Migbelis Castellanos reveló el sexo de su segundo bebé en Desiguales. El hijo que espera la presentadora es fruto de su matrimonio con Jason Unanue.

La presentadora compartió la feliz noticia este martes 19 de mayo en show de Univision junto a Sherlyn, Amara ‘La Negra’, Karina Banda y Adamari López, quienes tuvieron que comer algunos cupcakes para descubrir si el bebé que espera Migbelis sería niño o niña.

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Migbelis Castellanos revela el sexo de su bebé en Desiguales. Imagen TelevisaUnivision



De acuerdo con la modelo venezolana, la dinámica consistía en que cada una de las presentadoras le diera una mordida a su cupcake para descubrir el color del relleno: azul significaba niño, mientras que el rosa se refería a una niña.

Tras seguir las instrucciones de su compañera, fue Karina Banda quien descubrió que Migbelis Castellanos se convertiría en mamá de una niña.

“¡Es niña! ¡Es niña! ¡Es niña!”, gritaba la esposa de Carlos Ponce en medio de la celebración de las demás.

Migbelis será mamá de una niña. Imagen TelevisaUnivision

El anuncio de su embarazo

El 30 de marzo, Migbelis Castellanos dio a conocer en Desiguales que se convertiría en mamá por segunda ocasión junto a su esposo Jason Unanue.