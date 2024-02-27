Arturo Carmona responde a críticas por haberle dado el pésame a su ex, Aracely Arámbula

Video Aracely Arámbula por fin rompe el silencio tras el fallecimiento de su mamá: su emotiva publicación

Arturo Carmona compartió su sentir ante las críticas que recibió por haber dado a su ex, Aracely Arámbula, las condolencias por el fallecimiento de su mamá, la señora Socorro Jaques.

“Le escribí, obviamente con mucho respeto, unas palabras de apoyo”, contó, en declaraciones presentadas por Michelle Ruvalcaba en su canal de YouTube el 18 de febrero.

A días de haberse sincerado al respecto, el actor reveló que fue objeto de señalamientos por su proceder y externó lo que piensa al respecto.

Arturo Carmona defiende haberse comunicado con Aracely Arámbula

El galán de telenovelas como La Vecina, que puedes ver aquí en ViX, aseveró que hubo quienes tomaron negativamente que él contactara a ‘La Chule’ en medio del duro momento que atraviesa.

“La vez pasada me malinterpretaron y me lo tomaron a mal, que yo haya dicho que sí (le di el pésame), dijeron: ‘Ah, ahora está buscando no sé qué’”, explicó ante el micrófono de ‘¡A las vivas!’ este 27 de febrero.

Arturo Carmona dejó claro que no comprende que su honesta intención para con Aracely Arámbula haya sido reprochada tan duramente.

“O sea, ¿cómo es posible que después de que uno se manifieste en apoyo de una persona que necesita el consuelo de sus compañeros, amigos y seres queridos, ahora lo tomen como que: ‘Se está agarrando de eso’ para...?”, recriminó.

El actor admitió que, aunque sabe que ser juzgado “es parte de” ser famoso, para evitarlo, opta por guardarse sus opiniones en ocasiones.

“Sí es lamentable a veces cuando uno simplemente da un buen deseo y ya lo malinterpreta mucha gente, entonces, aunque no es lo correcto, (prefiero) omitir ciertos comentarios”, externó.

¿Arturo Carmona habló con Aracely Arámbula?

Además de responder a las acusaciones, Arturo Carmona refrendó su soporte para Aracely Arámbula, con quien sostuvo una relación hace más de una década.

“Un pronto consuelo a ella y (a) su familia. Que Dios les dé esa paz que necesitan y espero que pronto estén de pie”, enunció.

Sin embargo, él puntualizó que no ha entablado una conversación con quien fuera su pareja, y tampoco con el hermano de esta, Leonardo Arámbula.

“No he hablado con ellos, (únicamente les envié) un par de mensajes dando mi apoyo y nada más, y a la vez yo creo que no se necesitan más palabras para hacerte notar y hacerles ver que uno está ahí para cualquier cosa”, finalizó.