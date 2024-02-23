Aracely Arámbula reaparece y revela cómo se encuentra tras la muerte de su mamá

Video Aracely Arámbula por fin rompe el silencio tras el fallecimiento de su mamá: su emotiva publicación

Aracely Arámbula está de luto tras la muerte de su mamá, Socorro Jaques, quien a los 81 años perdió la vida a causa del cáncer a inicios de febrero.

Después de días en los que sólo recurrió a redes sociales para compartir algunas imágenes con referencia a su pérdida, finalmente la actriz reapareció para compartir su sentir.

Aracely Arámbula confiesa cómo está

La protagonista de telenovelas como La Madrastra, que puedes ver aquí en ViX, recurrió a sus historias de Instagram para externar su sentir por el fallecimiento de su madre.

“Estoy en pausa, pero ya pronto podré agradecerles más”, dijo Aracely Arámbula, aunque sin mostrar su rostro ante la cámara, el 21 de febrero.

La estrella aprovechó para agradecer por las “flores”, el “cariño” a su madre, los “hermosos comentarios” y “todo el amor” que le han hecho llegar.

En esta oportunidad, ella optó por no aparecer a cuadro y mejor enseñó el limonero que tiene en el jardín de su casa, el cual tiene un significado especial ya que fue sembrado por sus difuntos padres.

“¡Ay, qué hermosura, el olor de mi ‘Coquito’!”, sentenció entusiasta mientras cortaba algunos limones del pequeño árbol.

La cantante, de 48 años, inclusive reveló, aunque sin especificar fechas, que su mamá todavía tuvo la oportunidad de recoger el fruto.

“¿‘Coquito’ qué se llevó, como cuatro kilos?”, le preguntó a una persona de la que estaba acompañada, quien le respondió que sí. “Son de los que todavía tenemos ahí”, informó Arámbula.

“¡Qué belleza, la naturaleza! Amo, y seguiremos amando, como (lo hizo) ‘Coquito’ bella, como nos enseñó todos los días”, aseguró.

Ella adelantó que ahora su plan sería “poner un huerto en honor” a doña Socorro, ya que, además, a sus hijos, Daniel y Miguel, les agrada comer granadas.

Aracely Arámbula y el mensaje para su mamá

Previamente, durante el fin de semana, Aracely Arámbula subió a la plataforma digital una fotografía en la que se aprecia el altar que tiene para su madre dentro de su hogar, el cual está rodeado de arreglos florales.

“Mamá, estas flores van hacia el cielo, para ti que me cuidas desde allí”, se lee en una imagen que ella colgó horas después.

Hasta el momento, la intérprete no ha manifestado cómo han tomado Daniel y Miguel, a quienes procreó con Luis Miguel, el deceso de su abuela.