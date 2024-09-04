Hija de Arturo Carmona ya conoció a la nueva pareja de su papá, pero él no se la presentó como novia

Video ¿Quedaron cenizas de su amor? Alicia Villarreal reacciona cariñosa al mensaje de Arturo Carmona

Arturo Carmona está felizmente enamorado de la modelo Emilia Bragado, su compañera en la puesta en escena 'Perfume de Gardenia'.

El actor confesó que está "disfrutando a plenitud" esta relación "atípica", pues además del amor está compartiendo trabajo.

Carmona confirmó la noticia hace una semana ante los medios de comunicación, sin embargo, prefirió no presentar a su nueva novia frente a su hija.

¿Por qué Arturo Carmona no presentó a su nueva novia con su hija?

El exnovio de Aracely Arámbula ha preferido no presentar como novia a Emilia Bragado frente a su hija Melenie.

"Yo a mi hija no le he presentado a nadie", dijo en entrevista para 'De Primera Mano', transmitida el 3 de septiembre.

"Cuando ya tenga esa seguridad de que esté con esa persona por mucho tiempo o por el resto de mi vida, es el momento de que yo tenga que presentarle a mi hija", explicó sus razones.

La hija del actor y la modelo ya se encontraron alguna vez y Carmona explicó cómo se refirió a ella: "La presenté como mi compañera, como lo somos. Mi hija convivió, coincidimos, mi hija vino y fuimos a cenar", explicó.

Arturo Carmona considera que esperar para presentar a su nueva novia ante su hija es un "buen ejemplo para ella".

Arturo Carmona está "enamorado" de Emilia Bragado

Después de que compartió románticas fotos junto a Emilia Bragado, la estrella de telenovelas como ‘Corona de Lágrimas’, que puedes ver aquí en ViX, no pudo negar que dejó la soltería en un encuentro con la prensa.

“Hay cosas que no se pueden negar, hay cosas que no se pueden ocultar, ustedes ya lo vieron... muy contento, muy enamorado”, dijo ante la cámara del reportero Edén Dorantes, el 23 de agosto.