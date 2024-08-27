Arturo Carmona admite que está enamorado, ¿otra vez de Alicia Villarreal?

Video ¿Quedaron cenizas de su amor? Alicia Villarreal reacciona cariñosa al mensaje de Arturo Carmona

Arturo Carmona finalmente habló de su estado sentimental después de ser relacionado otra vez con su ex, Alicia Villarreal, y de ser captado muy cariñoso con la actriz y bailarina Emilia Bragado.

El actor y la joven modelo difundieron en sus respectivas cuentas de Instagram, hace una semana, videos en los que evidenciaban su cercanía mientras paseaban en Cancún, México.

Días antes Carmona envió un mensaje a Alicia Villarreal, quien estaría enfrentando una crisis matrimonial con Cruz Martínez, que fue respondido con un corazón.

Arturo Carmona está “muy enamorado”

A su llegada a la puesta en escena ‘Perfume de Gardenia’, Arturo Carmona aceptó que está enamorado de Emilia Bragado.

“Hay cosas que no se pueden negar, hay cosas que no se pueden ocultar, ustedes ya lo vieron”, dijo ante la cámara del reportero Edén Dorantes, el 23 de agosto.

El galán de melodramas afirmó que se siente bien en este instante de su vida, tras pasar varios años en la soltería.

“Todo llega en el momento que debe de llegar, siempre estoy feliz, estoy pleno, en todos mis sentidos”, aseguró.

Con una gran sonrisa en el rostro, el intérprete sentenció: “Sí, bueno, sí, (estoy) muy contento, muy enamorado”.

Arturo Carmona tiene una relación con la bailarina Emilia Bragado. Imagen Mezcalent y Emilia Bragado/Instagram

El amor nació para Arturo Carmona gracias al trabajo

Detalló que conoció a su pareja precisamente en la mencionada obra, pues ambos forman parte del elenco, al igual que su ex, Aracely Arámbula.

“Es padre compartir tantas horas de trabajo, tantas horas en el escenario. Ella en lo que le toque, que lo hace impecable”, indicó.

“Hay cosas que después de tanta convivencia, tantas horas, pues pueden surgir cosas maravillosas y bonitas”, agregó.

La estrella de telenovelas como ‘Corona de Lágrimas’, que puedes ver aquí en ViX, aclaró qué sucedió para que tomara la decisión de unirse a Emilia.

“Uno siente que Dios pone en el camino y eso se siente. No es que haya pasado algo o no, simplemente las experiencias de vida te van haciendo un poquito más cauteloso por ti mismo”, mencionó.

