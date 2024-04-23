Arturo Carmona

Arturo Carmona enfrenta muerte de ser querido y se despide con mucho "dolor"

Arturo Carmona está de luto y lo dio a conocer en redes sociales, donde reveló la muerte de Mirko, de quien se despidió “con el corazón apachurrado”, afirmando que “duele mucho” su partida.

Arturo Carmona está de luto tras la muerte de un ser querido. La noticia fue dada a conocer este 21 de abril, cuando detalló el “doloroso” momento que está viviendo.

A través de su cuenta de Instagram, el papá de Melenie Carmona informó sobre el fallecimiento de su perrito Mirko, a quien le dedicó un mensaje de adiós.

Te voy a extrañar mucho mi gordo hermoso, mi MIRKO descansa en Paz. TE AMO!! Con mi corazón apachurrado, gracias nos llenaste de muchas alegrías y de mucho amor”, precisó.

Tras comentar lo mucho que extrañará a su mascota, Arturo Carmona confesó lo doloroso que estaba siendo estos días sin su mascota, pero agradeció a Dios por brindarle varios años a su lado.

“Gracias Dios mío por la vida de Mirko, por ponerlo en nuestra vida llenándonos de amor, alegría, cariño y lealtad, hoy sé que está a tu lado, cuidándonos cómo siempre lo hizo”, mencionó en la publicación.

El exesposo de Alicia Villarreal recibió el apoyo de sus fans, quienes le externaron su apoyo y cariño en varios mensajes de la red social.

“Lo siento mucho”, “Duele tanto perder a un ser tan especial, un abrazo fuerte”, “Qué triste, lo siento mucho”, “Pronta resignación a tu alma”, afirmaron usuarios en el hilo de comentarios.

Arturo Carmona enfrenta muerte de mascota y se despide
Arturo Carmona enfrenta muerte de mascota y se despide
Imagen Instagram Arturo Carmona


Paul Stanley también se unió a los mensajes y le mandó "abrazos", mientras que Mane de la Parra le dedicó un emoji en forma de corazón y comentó: “Te mando un abrazo”.

Arturo Carmona tiene una hija con Alicia Villarreal

En las últimas semanas, Arturo Carmona mostró su apoyo incondiconal a Melenie Carmona, hija que procreó durante su matrimonio con Alicia Villarreal y quien nació en abril de 1999.

El actor detalló lo orgulloso que estaba de su primogénita por su debut en la televisión mexicana y es que forma parte de los ‘Herederos’ en el programa ‘Juego de voces’.

La carrera de Melenie Carmona comenzó un año antes, cuando realizó presentaciones junto a su mamá Alicia Villarreal, y cinco meses después debutó en la actuación junto a Arturo Carmona en una obra de teatro.

“Estoy feliz, estoy muy contento, muy orgulloso de mi hija, hizo una mancuerna espectacular con su mamá y yo creo que es lo primero de grandes cosas que va a hacer mi hija en el escenario, estoy feliz, estábamos esperando todos estos momentos… Estar al lado de su mamá fue espectacular, estoy muy contento y orgulloso de mi niña”, mencionó Carmona en diciembre de 2012.


