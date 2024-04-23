Arturo Carmona enfrenta muerte de ser querido y se despide con mucho "dolor"

Video Alicia Villarreal y Arturo Carmona se unieron de nuevo por una tragedia: su hija los necesitaba juntos

Arturo Carmona está de luto tras la muerte de un ser querido. La noticia fue dada a conocer este 21 de abril, cuando detalló el “doloroso” momento que está viviendo.

A través de su cuenta de Instagram, el papá de Melenie Carmona informó sobre el fallecimiento de su perrito Mirko, a quien le dedicó un mensaje de adiós.

“ Te voy a extrañar mucho mi gordo hermoso, mi MIRKO descansa en Paz. TE AMO!! Con mi corazón apachurrado, gracias nos llenaste de muchas alegrías y de mucho amor”, precisó.

Tras comentar lo mucho que extrañará a su mascota, Arturo Carmona confesó lo doloroso que estaba siendo estos días sin su mascota, pero agradeció a Dios por brindarle varios años a su lado.

“Gracias Dios mío por la vida de Mirko, por ponerlo en nuestra vida llenándonos de amor, alegría, cariño y lealtad, hoy sé que está a tu lado, cuidándonos cómo siempre lo hizo”, mencionó en la publicación.

El exesposo de Alicia Villarreal recibió el apoyo de sus fans, quienes le externaron su apoyo y cariño en varios mensajes de la red social.

“Lo siento mucho”, “Duele tanto perder a un ser tan especial, un abrazo fuerte”, “Qué triste, lo siento mucho”, “Pronta resignación a tu alma”, afirmaron usuarios en el hilo de comentarios.

Arturo Carmona enfrenta muerte de mascota y se despide Imagen Instagram Arturo Carmona



Paul Stanley también se unió a los mensajes y le mandó "abrazos", mientras que Mane de la Parra le dedicó un emoji en forma de corazón y comentó: “Te mando un abrazo”.

Arturo Carmona tiene una hija con Alicia Villarreal

En las últimas semanas, Arturo Carmona mostró su apoyo incondiconal a Melenie Carmona, hija que procreó durante su matrimonio con Alicia Villarreal y quien nació en abril de 1999.

El actor detalló lo orgulloso que estaba de su primogénita por su debut en la televisión mexicana y es que forma parte de los ‘Herederos’ en el programa ‘Juego de voces’.

La carrera de Melenie Carmona comenzó un año antes, cuando realizó presentaciones junto a su mamá Alicia Villarreal, y cinco meses después debutó en la actuación junto a Arturo Carmona en una obra de teatro.

“Estoy feliz, estoy muy contento, muy orgulloso de mi hija, hizo una mancuerna espectacular con su mamá y yo creo que es lo primero de grandes cosas que va a hacer mi hija en el escenario, estoy feliz, estábamos esperando todos estos momentos… Estar al lado de su mamá fue espectacular, estoy muy contento y orgulloso de mi niña”, mencionó Carmona en diciembre de 2012.