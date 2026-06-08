Ariana Grande

Ariana Grande y estrella de ‘Wicked’ terminan su relación tras tres años juntos, reportan

La cantante y el actor habrían terminado su relación desde hace varios meses y en total secrecía. Ariana Grande y Ethan Slater se conocieron durante las grabaciones de la película 'Wicked'.

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Por:Elizabeth González
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Ariana Grande y Ethan Slater, estrella de ‘Wicked’, terminaron su relación tras tres años juntos según reporta TMZ este lunes 8 de junio.

Fuentes cercanas a la pareja informaron al medio que la separación se habría dado de manera “amistosa”, al punto en que seguirían “siendo amigos y apoyándose mutuamente”.

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“Según nos cuentan, lo pensaron detenidamente, pero al final, decidieron poner fin a su relación sentimental”, dice TMZ.

Asimismo, señalaron que ‘Petal’, el nuevo álbum de Ariana Grande, no estaría inspirado en su ruptura con Ethan.

Así eran captados Ariana Grande y Ethan Slater meses atrás.
Así eran captados Ariana Grande y Ethan Slater meses atrás.
Imagen Getty Images

Su polémica relación

Ariana Grande y Ethan Slater se conocieron en 2022 durante las grabaciones de la película ‘Wicked’, donde ella daba vida a ‘Glinda’ y él a ‘Boq Woodsman’.

Los famosos se conocieron cuando ambos estaban casados, ella con Dalton Gomez, y él, con Lilly Jay. Sin embargo, fue hasta julio de 2023, cuando ambos ya estaban separados que trascendió su relación.

Fuentes cercanas reportaron a TMZ que Ariana y Ethan comenzaron a salir hasta después de que ambos matrimonios se disolvieran. En 2023, el mismo medio dio a conocer que la pareja se había vuelto cercana y que, incluso, “vivían bajo el mismo techo en la ciudad de Nueva York”.

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