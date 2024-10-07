A Ariana Grande no le molesta hablar de sus cirugías: Su antes y después muestra sus 'arreglitos'
Aunque Ariana Grande es muy talentosa y bella, no se ha salvado de estar en el centro de la polémica, sobre todo en lo que se refiere a su carrera en Nickelodeon. La actriz aceptó someterse a un detector de mentiras, con el cual dejó claro cuáles son los 'arreglitos' que se ha hecho.
Ariana Grande, con 31 años de edad, es una de las estrellas pop más influyentes de la última década y ha experimentado una notable transformación a lo largo de los años.
Desde sus inicios en la televisión hasta convertirse en una superestrella mundial, su apariencia ha sido objeto de especulación y admiración. Incluso, ella ha contado en entrevistas lo mal que la ha pasado porque la gente juzga su aspecto desde hace años.
¿Qué operaciones se ha hecho Ariana Grande?
Ariana Grande ha sido abierta sobre algunos de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.
Aunque no ha detallado cada uno de ellos, se sabe que ha recurrido a rellenos y bótox en varias áreas de su rostro. Estos procedimientos son comunes entre las celebridades y ayudan a mantener una apariencia juvenil y fresca.
Sin embargo, Ariana dejó de usar estos tratamientos hace cuatro años y actualmente, a sus 31 años, no ha pasado por ninguna cirugía.
En una entrevista reciente, mencionó que decidió dejar de usar bótox y rellenos porque quería aceptar su apariencia natural y envejecer con gracia. Esta decisión ha sido aplaudida por muchos de sus seguidores, quienes valoran su honestidad y su enfoque en la autoaceptación.
Además, la cantante enfatizó la importancia de no juzgar las decisiones ajenas en cuanto a la apariencia y respeta la elencción de quienes sí prefieren cambiar físicamente.
¿Cómo bajó de peso Ariana Grande?
La transformación en el cuerpo de Ariana Grande también ha sido notable, especialmente en términos de su pérdida de peso. La cantante y actriz atribuye este cambio a una combinación de dieta y ejercicio. Hace varios años, eligió adoptar una dieta vegana, eliminando todos los productos de origen animal de su alimentación.
Esta decisión no solo fue motivada por razones de salud, también por su amor por los animales y su compromiso con el medio ambiente.
Además de su dieta vegana, Ariana Grande incorporó el ejercicio regular en su rutina diaria. Asegura que disfruta de actividades como el yoga y los pilates, que no solo le ayudan a mantenerse en forma, también contribuyen a su bienestar mental.
La artista de 31 años destaca la importancia de mantener un equilibrio entre un estilo de vida saludable y cuidar nuestro aspecto, pues no es sano obsesionarse con la apariencia física. También ha hablado sobre la importancia de saber escuchar al cuerpo y hacer cambios que se sientan bien para ella.
¿Qué padecimiento tiene Ariana Grande?
Más allá de los cambios estéticos, Ariana Grande ha enfrentado desafíos significativos en términos de salud mental. La cantante ha hablado abiertamente sobre su lucha con la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT).
Estos problemas se intensificaron después del trágico atentado en su concierto en Manchester en 2017, un evento que dejó una profunda marca en su vida. Ariana Grande ha compartido cómo estos padecimientos afectan su vida diaria y su carrera, y ha utilizado su fama mundial para abogar por la importancia de la salud mental.
También ha recalcado la importancia de buscar ayuda profesional si se tiene alguno de estos padecimientos y ha alentado a sus seguidores a no sentirse avergonzados por enfrentar problemas de salud mental. Su valentía al hablar de estos temas ha sido una fuente de inspiración para muchos.
El antes y después de Ariana Grande no solo refleja cambios estéticos, también un viaje personal de autoaceptación y bienestar. Su apertura sobre los procedimientos estéticos, su lucha por cuidar su salud mental y su enfoque en un estilo de vida saludable son un gran mensaje para muchos de sus fans