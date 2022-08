Jennette McCurdy y su enemistad con Ariana Grande: un suceso con Tom Hanks originó todo

La trayectoria actoral de Jennette McCurdy se distingue por su rol de Sam Puckett en ‘iCarly’. Su personaje fue tan querido por la audiencia que, un año después del fin del programa, Jennette volvió a interpretar a esta divertida y relajada adolescente en la serie de Nickelodeon ‘Sam & Cat’ .

Su nueva serie, creada también por Dan Schneider, figuró como un spin-off de ‘iCarly’ y ‘Victorious’ que juntó su camino con Ariana Grande, quien dio vida a la ingenua y dulce Cat Valentine.



A pesar que en pantalla los personajes de Jennette McCurdy y Ariana Grande eran mejores amigas, detrás de cámaras no se llevaban bien.

En su momento, los rumores de su enemistad fueron reportados por varios medios. No obstante, fue hasta agosto de 2022, con su libro ‘I'm Glad My Mom Died’ que Jennette se sinceró completamente sobre los celos y envidias que sentía hacia Ariana.

Además, reveló la gota que derramó el vaso y la hizo enojarse por siempre con la cantante de ‘thank u next’.

Jennette McCurdy y su enemistad con Ariana Grande: el inicio de los celos



La actriz de ‘iCarly’ explicó en su libro ‘I'm Glad My Mom Died’ que en un primer momento el spin-off de ‘iCarly’ iba estar enfocado sólo en su personaje Sam.

"Se suponía que esto era ‘Just Puckett’, la desgarradora historia de una delincuente juvenil descarada que se convierte en consejera escolar”.



No obstante, al final terminó compartiendo pantalla con Ariana Grande, quien durante el rodaje de la primera temporada (la única de la serie) estaba experimentando el inicio de su exitosa carrera como cantante, algo que no le sentó bien a Jennette.

De acuerdo con McCurdy durante su tiempo en ‘iCarly’ tuvo ofertas para participar en dos películas, pero la producción no quiso cambiar el guión para que pudiera ausentarse un poco de la serie y actuar en estas cintas.

En cambio, en ‘Sam & Cat’, Ariana Grande tenía la libertad de enfocarse en su carrera musical y faltar al set.

“Me dijeron que Ariana no estaría aquí en absoluto, y que escribirían sobre su ausencia en este episodio encerrando a su personaje en una caja. Estás bromeando.

Entonces, ¿tengo que rechazar películas mientras Ariana está fuera de tono en los Billboard Music Awards? A la mierda esto".



Poco a poco el éxito de Ariana como cantante provocó que los celos y enojo de Jennette contra ella aumentaran.

“Ariana falta al trabajo en busca de su carrera musical mientras yo actúo con una caja. Estoy enojada por eso. Y estoy enojada con ella. Celosa de ella”.



McCurdy comparaba su vida constantemente con la de Grande, desde sus contrastantes infancias hasta la diferencia de éxito que cada una había alcanzado en el momento de ‘Sam & Cat’: por un lado, Ariana salía en la lista de los famosos menores de 30 más exitosos, mientras ella tenía una “línea de ropa con un gato con la lengua fuera” que se vendía sólo en Walmart.

"Crecí en Garbage Grove en una maldita casa de acaparadores con una madre cancerosa que lloraba constantemente por no poder pagar el alquiler y las facturas de servicios públicos.

Ariana creció en Boca Raton, Florida, una ciudad idílica e increíblemente rica, con una madre saludable que podía comprarle lo que quisiera, cuando quisiera: bolsos de Gucci, vacaciones elegantes, trajes de Chanel…

Con frecuencia cometo el error de comparar mi carrera con la de Ariana. No puedo evitarlo. Estoy constantemente en el mismo entorno que ella, y ella no trata exactamente de ocultar sus éxitos".

El punto de quiebre de la relación de Jennette McCurdy y Ariana Grande: Tom Hanks tuvo que ver



A pesar de los celos y comparaciones, la actriz aún no se sentía totalmente rota ante la sombra de la intérprete de ‘The Way’. No obstante, una historia de Ariana Grande con Tom Hanks la llevó al límite y la quebró.

"Ariana entró silbando de emoción porque había pasado la noche anterior jugando a las charadas en la casa de Tom Hanks. Ese fue el momento en que me quebré. No podía soportarlo más.

Actuaciones musicales y portadas de revistas... lo que sea, lo superaré. Pero ¿jugar un juego familiar en la casa de Tom Hanks, el Tesoro Nacional, dos veces ganador del Premio de la Academia y seis veces nominado?

Estoy harta. No me caía bien. No podía caerme bien".

De acuerdo con McCurdy, ella podía manejar que Ariana Grande tuviera éxito como estrella pop pero el hecho que pasara el rato con Tom Hanks fue el acabose.

“Así que ahora, cada vez que falta al trabajo, se siente como un ataque personal. Cada vez que le sucede algo emocionante, siento que ella me privó de tener esa experiencia".

Si bien, la relación con su coprotagonista de ‘Sam & Cat’ se deterioró y rompió. No obstante, a pesar que su mamá no quería que fuera amiga de Miranda Cosgrove, protagonista de ‘iCarly’, Jennette si construyó una amistad con la actriz, a quien recuerda con cariño.