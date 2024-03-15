Ariadne Díaz acaba con la incógnita y revela si se operó la nariz: publica fotos

Video Ariadne Díaz lo volvió a hacer: le dijo adiós al cabello castaño y cambió de look por "gusto y trabajo"

Desde que Ariadne Díaz saltó a la fama en 2007 al protagonizar la telenovela ‘Muchachitas como tú’, se empezó a especular sobre la forma de su nariz, surgiendo el rumor de que se había sometido a una cirugía plástica.

Por años las especulaciones sobre que modificó esa parte de su cara la siguieron y ahora, la prometida de Marcus Ornellas acabó con la incógnita.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz, de 37 años, compartió una serie de fotografías de cuando era niña, con las que dejó claro que jamás se sometió a una operación para cambiar su rostro.

Ariadne Díaz aprovechó que mostró varias imágenes del recuerdo para acabar con el misterio y hasta bromeó al respecto, burlándose de aquellos que afirman se sometió a una cirugía plástica.

“ Aparentemente ya me había operado la nariz a los 9 años”, comentó la actriz junto a un emoji en forma de carita riendo.

Ariadne Díaz acaba con rumores y muestra que desde niña lucía así su nariz Imagen Instagram Ariadne Díaz

Ariadne Díaz se ha cansado de negar alguna intervención estética en su rostro. En mayo de 2020, también en su cuenta de Instagram, respondió una pregunta al respecto y señaló que esos rumores provocaron que hasta en el pasado “no le gustara su nariz”.

“Por muchos años no me gustaba mi nariz, porque todo mundo me preguntaba desde muy chiquita si era operada y me generaba mucho conflicto, era de ‘se los juro que no’ y ya cuando uno crece ve que es un halago. Me acuerdo que la primera vez que me preguntaron estaba jugando en la calle afuera de mi casa. Tenía como 10 u 11 años, una vecina me dijo ‘tú tienes la nariz operada’ y yo dije ‘no’”, afirmó.

Ariadne Díaz muestra que ella y su hijo Diego son idénticos

A la par que negó cualquier intervención en el rostro, Ariadne Díaz compartió varias fotos de cuando era niña, con las que buscó probar que su hijo Diego es su vivo retrato.

En la descripción de la publicación, la protagonista de telenovelas compartió un mensaje, en el que preguntó a sus fans si ella y el pequeño se parecen.

“Ayer sacando cosas me encontré muchas fotos. En esta tenía 7 años, igual que Diego ahora. ¿Nos parecemos?”, señaló la actriz, quien recibió cientos de respuestas.

Ariadne Díaz compartió fotos de su infancia y demostró es idéntica a su hijo Diego Imagen Instagram Ariadne Díaz

Algunos usuarios detallaron que Diego y Ariadne Díaz están clonados, mientras que otros afirmaron que el pequeño es una mezcla de la actriz y Marcus Ornellas.