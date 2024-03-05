Ariadne Díaz confiesa por fin si está embarazada: “Me escribió para felicitarme”

Video Esta es la razón por la que a Ariadne Díaz le gustaría una niña si tuviera otro bebé

Ariadne Díaz comenzó su relación amorosa con Marcus Ornellas en 2015 y, tan solo un año después, la pareja le dio la bienvenida a su primogénito Diego, formando una de las familias más queridas del espectáculo mexicano.

Tras el nacimiento de su primer hijo, la actriz recibió cuestionamientos sobre si agrandaría la familia e, incluso, enfrentó en innumerables ocasiones rumores sobre un segundo embarazo.

Ahora, la protagonista de telenovelas acabó con las especulaciones y por fin confesó si es verdad que está embarazada una vez más.

Ariadne Díaz revela que la felicitaron por su ‘embarazo’

Durante una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram este 4 de marzo, Ariadne Díaz reveló que le han cuestionado mucho sobre si espera a su segundo hijo.

“¿Es verdad que estás embarazada?”, es la pregunta que le hicieron a la actriz, quien de inmediato contestó con la verdad, señalando que no y que por el momento no está dentro de sus planes agrandar la familia.

La pareja de Marcus Ornellas destacó que fans le han escrito para felicitarla y que hasta su familia cayó en la trampa de esa noticia falsa, que circuló desde hace días en redes sociales.

“ No tienen idea la cantidad de gente que me escribió para felicitarme o para preguntarme. Fue muy chistoso porque mi prima me escribe y me dice ‘yo creo que no es cierto porque no creo que me estaría enterando por aquí, por Facebook, pero me salió que estás embarazada’”, indicó.

Ariadne Díaz relató que vio la foto que difundieron y aprovechó para negar su presunto embarazo.

“Entonces veo la foto y yo con un ramo de rosas que me regaló Marcus y Diego chiquito, como de una foto de hace dos años. Entonces no, no estoy embarazada, se los quedó a deber”, expresó.

Detalló que uno de los principales motivos por lo que, por el momento, no se embarazará es la nueva telenovela que está a punto de comenzar junto a su exnovio José Ron y bajo la producción de Rosy Ocampo.

“Voy a empezar a trabajar, ahorita menos que nunca y en días como hoy digo ‘ya así estamos bien’, luego sí me dan las ganas, pero en días como hoy se me quitan”, sentenció.

Ariadne Díaz habla de su nueva telenovela junto a su ex José Ron

Tras descartar un nuevo embarazo, Ariadne Díaz se refirió a la nueva telenovela que está por comenzar a grabar con José Ron.

Detalló que está muy emocionada de iniciar el proyecto, pues siempre ha sido un privilegio trabajar con Rosy Ocampo, ya que se siente cuidada y valorada dentro de la producción.

“ Estoy feliz, estoy muy contenta, emocionada de empezar pronto. No sé si les pase, pero a mí me pasó que llegó un momento en mi vida en el que quizá hay muchos proyectos o cosas para las que he hecho casting, pero llega un momento en el que ya tu prioridad no es cuánto te paguen ni cuándo sale el proyecto, sino quiero trabajar en un lugar en el que me sienta querida, apreciada, que trabaje en paz y eso me pasa en la producción de Rosy Ocampo”, afirmó.

Ariadne Díaz comentó que también quiere regresar a las telenovelas, porque el trabajo de ‘ama de casa’ es muy demandante.

“Estoy feliz y por otro lado mis respetos a las amas de casa, porque yo soy de ‘ya voy a trabajar, ya voy a descansar’, porque estar en la casa está más cañón”, afirmó.

Sobre los compañeros que le ha tocado trabajar, Ariadne Díaz aseguró que cuando ya conoce a sus coprotagonistas es más fácil actuar a su lado; sin embargo, también destapó cómo descubre si será fácil o no la mancuerna con nuevos actores.

