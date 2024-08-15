Arath de la Torre lleva 8 años sobrio: habló de su alcoholismo y cómo afectó a su familia

Video Arath de la Torre y su esposa casi se separan después de perder un bebé, llevan 18 años casados

Arath de la Torre ha destacado en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, siendo uno de los participantes más queridos por el público.

Arath de la Torre habló sobre su alcoholismo en 'La casa de los famosos: México'

En el programa se ha hablado más de una vez sobre el pasado de Arath, quien hace años llegó a tener fuertes problemas con el alcohol y las adicciones.

Arath no se apena de su pasado, de hecho ha sido bastante abierto al respecto. En uno de los primeros días en ‘La casa’, le contó a sus compañeros sobre su experiencia en Alcohólicos Anónimos. Para Arath, este grupo fue su salvación.

“No lo estoy promocionando, pero el anonimato no es porque seamos una secta, es porque es una institución. Me salvó la vida, la base de cualquier grupo es hablar. Yo cuando me subo a tribuna y todos los días voy a mi junta”.

Su consumo era diario, Arath no se acordaba de cómo llegaba a su casa por las noches o las mañanas.

"No te das cuenta, pero cada quien tiene su fondo. Yo tuve muchos eventos como choques, pendejadas, y mi fondo fue en mi estudio solo, y borracho solo. Me iba a cenar con mi mujer y me tomaba dos copas y luego me metía al estudio y me tomaba un mezcal y acababa dormido. Amanecí en mi casa en Morelos solo; ya no me querían ver así".



Fue un amigo suyo del medio quien lo ayudó a entrar al grupo de AA.

Arath de la Torre recayó el día en que nació su primera hija

El actor llevaba tiempo sin tomar cuando empezó a salir con su esposa, Susy Lu, y juntos le dieron la bienvenida a su primera hija.

Fue en el hospital que sucedió lo inesperado, pues el doctor le regaló a Arath una botella de champaña. Arath cuenta que la sobriedad se trata del balance de las emociones. Como ese día se encontraba tan feliz, no pudo evitar beber para celebrar. Entonces recayó y, en sus palabras, tocó fondo.

Pero De la Torre no se rindió, sino que volvió al grupo. Este, en sus palabras, no funciona solo para dejar de beber sino también para “aprender a vivir”.

En su momento, Arath tuvo excelentes padrinos de los que aprendió mucho. Hoy, Arath es padrino de otras personas que padecen la misma adicción.