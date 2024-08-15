Arath de la Torre

Arath de la Torre lleva 8 años sobrio: habló de su alcoholismo y cómo afectó a su familia

Arath de la Torre nunca se ha apenado de su pasado, y en 'La casa de los famosos' le platicó a sus compañeros las dificultades que vivió al sufrir de alcoholismo. Hoy lleva 8 años sobrio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Mariana Rosas.
Video Arath de la Torre y su esposa casi se separan después de perder un bebé, llevan 18 años casados

Arath de la Torre ha destacado en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, siendo uno de los participantes más queridos por el público.

Arath de la Torre habló sobre su alcoholismo en 'La casa de los famosos: México'

PUBLICIDAD

En el programa se ha hablado más de una vez sobre el pasado de Arath, quien hace años llegó a tener fuertes problemas con el alcohol y las adicciones.

Arath no se apena de su pasado, de hecho ha sido bastante abierto al respecto. En uno de los primeros días en ‘La casa’, le contó a sus compañeros sobre su experiencia en Alcohólicos Anónimos. Para Arath, este grupo fue su salvación.

“No lo estoy promocionando, pero el anonimato no es porque seamos una secta, es porque es una institución. Me salvó la vida, la base de cualquier grupo es hablar. Yo cuando me subo a tribuna y todos los días voy a mi junta”.

Más sobre Arath de la Torre

Colunga reaparece en evento tras rumores de que se convirtió en papá junto a Blanca Soto
1 mins

Colunga reaparece en evento tras rumores de que se convirtió en papá junto a Blanca Soto

Univision Famosos
‘Pancho López’ y ‘Laurita’ de Una Familia con Suerte se reencuentran: así lucen 13 años después
1 mins

‘Pancho López’ y ‘Laurita’ de Una Familia con Suerte se reencuentran: así lucen 13 años después

Univision Famosos
La transformación de Arath de la Torre tras superar adicciones, lo logró gracias al amor a sus hijas
3:05

La transformación de Arath de la Torre tras superar adicciones, lo logró gracias al amor a sus hijas

Univision Famosos
Arath de la Torre y su esposa casi se separan después de perder un bebé, llevan 18 años casados
3:01

Arath de la Torre y su esposa casi se separan después de perder un bebé, llevan 18 años casados

Univision Famosos
Presentador de Hoy enfrenta dolorosa pérdida tras anunciar la llegada de nuevo integrante a su familia
2 mins

Presentador de Hoy enfrenta dolorosa pérdida tras anunciar la llegada de nuevo integrante a su familia

Univision Famosos
Integrante de Hoy está embarazada: conductores celebran que la familia crece
2 mins

Integrante de Hoy está embarazada: conductores celebran que la familia crece

Univision Famosos
Famosos que decidieron hacerse la vasectomía: aún así 2 de ellos tuvieron hijos
5 mins

Famosos que decidieron hacerse la vasectomía: aún así 2 de ellos tuvieron hijos

Univision Famosos
¿Por qué se pelearon Arath de la Torre y Joanna Vega Biestro? Su polémico desencuentro explicado
3:05

¿Por qué se pelearon Arath de la Torre y Joanna Vega Biestro? Su polémico desencuentro explicado

Univision Famosos
¿Qué fue de Manuel y otros galanes de ‘Soñadoras’? Así lucen a 24 años de su estreno
2 mins

¿Qué fue de Manuel y otros galanes de ‘Soñadoras’? Así lucen a 24 años de su estreno

Univision Famosos
Arath de la Torre tiene un hermano tan talentoso como él: Ulises también es actor
3 mins

Arath de la Torre tiene un hermano tan talentoso como él: Ulises también es actor

Univision Famosos

Su consumo era diario, Arath no se acordaba de cómo llegaba a su casa por las noches o las mañanas.

"No te das cuenta, pero cada quien tiene su fondo. Yo tuve muchos eventos como choques, pendejadas, y mi fondo fue en mi estudio solo, y borracho solo. Me iba a cenar con mi mujer y me tomaba dos copas y luego me metía al estudio y me tomaba un mezcal y acababa dormido. Amanecí en mi casa en Morelos solo; ya no me querían ver así".


Fue un amigo suyo del medio quien lo ayudó a entrar al grupo de AA.

Arath de la Torre recayó el día en que nació su primera hija

El actor llevaba tiempo sin tomar cuando empezó a salir con su esposa, Susy Lu, y juntos le dieron la bienvenida a su primera hija.

Fue en el hospital que sucedió lo inesperado, pues el doctor le regaló a Arath una botella de champaña. Arath cuenta que la sobriedad se trata del balance de las emociones. Como ese día se encontraba tan feliz, no pudo evitar beber para celebrar. Entonces recayó y, en sus palabras, tocó fondo.

Pero De la Torre no se rindió, sino que volvió al grupo. Este, en sus palabras, no funciona solo para dejar de beber sino también para “aprender a vivir”.

En su momento, Arath tuvo excelentes padrinos de los que aprendió mucho. Hoy, Arath es padrino de otras personas que padecen la misma adicción.


Relacionados:
Arath de la TorreFamososLa Casa de los Famosos MéxicoHoyVideoSEO

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD