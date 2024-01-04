Arath de la Torre

Presentador de Hoy enfrenta dolorosa pérdida tras anunciar la llegada de nuevo integrante a su familia

Arath de la Torre publicó un mensaje para despedir a su abuela que falleció a los 93 años. Su hermana Paty Villanueva también se pronunció en redes.

Por:
Univision
Video ¿Por qué se pelearon Arath de la Torre y Joanna Vega Biestro? Su polémico desencuentro explicado

Arath de la Torre enfrenta dolorosa pérdida tras anunciar la llegada de un nuevo integrante a su familia. El presentador del programa ‘Hoy’ dio a conocer el fallecimiento de su abuela en redes sociales la mañana de este 4 de enero.

El actor compartió en sus historias de Instagram un video y un sentido mensaje para despedir a su abuela de 93 años.

“Gracias por regalarnos este momento tan hermoso abu, descansa en paz”, escribió el presentador al pie de las imágenes en las que también aparecen sus tres hijos: Gala, Luca y Lía.

Arath de la Torre despidió a su abuela con un video en el que también aparecen sus tres hijos.
Paty Villanueva, media hermana de Arath de la Torre, también se pronunció ante el fallecimiento de su abuela, de quien compartió varias fotografías en sus historias de Instagram.

“Descansa en paz abu. Gracias por cuidarme de chiquita y por darme a la mejor persona del mundo", expresó la noche de este 3 de enero. "Gracias por tus ricas comidas, por tus pláticas, por consentirme”, agregó la actriz este jueves en otra publicación de Instagram. Ni ella ni Arath de la Torre revelaron la causa del fallecimiento de su abuela.

Paty Villanueva publicó varias fotografías junto a su abuela, quien falleció a los 93 años.
Hermana de Arath de la Torre está embarazada

Semanas antes de enfrentar el fallecimiento de su abuela, Arath de la Torre dio a conocer el embarazo de Paty Villanueva, noticia que tomó por sorpresa a los conductores de 'Hoy' y que él mismo describió como la más feliz de su 2023.

“¿A mí qué me cambió (este 2023)? Seguir aquí todos los días y crecer me ha cambiado mucho. El cambio de escuela de mi hija, que fue fundamental para toda la familia. La noticia de que voy a ser tío. Paty, nuestra colaboradora, está embarazada”, declaró en la emisión de ‘Hoy’ del pasado 25 de diciembre.

La hermana menor de Arath de la Torre, que al igual que él forma parte del programa 'Hoy', debutará como mamá este 2024.

