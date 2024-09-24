Ana Bárbara

‘Pancho López’ y ‘Laurita’ de Una Familia con Suerte se reencuentran: así lucen 13 años después

Arath de la Torre y Ana Bárbara tuvieron un inesperado encuentro tras vivir un intenso romance de telenovela en Una Familia con Suerte.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video 'Pancho López' regresa: Arath de la Torre vuelve a las novelas con el personaje que marcó su carrera

En 2011, Una Familia con Suerte se convirtió en una de las telenovelas más exitosas del productor Juan Osorio. La historia estuvo protagonizada por Arath de la Torre y Ana Bárbara, que dieron vida a 'Pancho López' y 'Laurita', quienes después de 13 años tuvieron un inesperado reencuentro.

Así fue el reencuentro de los actores de Una Familia con Suerte

La noche del 23 de septiembre, Ana Bárbara sorprendió con un mini show a los finalistas de La Casa de los Famosos México, reality donde se encuentra desde hace nueve semanas Arath de la Torre.

Durante su estancia en el reality, la intérprete de ‘Bandido’ expresó su cariño por Arath de la Torre, recordando que hace 13 años debutó en las telenovelas junto a él.

“¡Reencuentro con Pancho!”, resaltó al mismo tiempo en que le daba un afectuoso abrazo al presentador.

Así fue el reencuentro de 'Pancho López' y 'Laurita'.
Imagen TelevisaUnivision


“Pancho… Vengo del más allá para estar juntos nuevamente. Te amo (...) Toda mi vida estuve amándote desde el cielo”, agregó la ‘Reina grupera’ mientras interpretaba el tema 'Lo busqué'.

Ana Bárbara y Arath de la Torre vivieron un intenso romance de telenovela

Ana Bárbara debutó en las telenovelas en 2011 con el personaje de ‘Laurita’, la amada esposa de ‘Pancho López’ en la telenovela Una Familia con Suerte (que puedes ver en ViX).

La historia de la exitosa telenovela comienza precisamente con la boda de ‘Pancho López’ y ‘Laurita’, quien muere 8 años después y tras dar a luz a ‘Cuauhtémoc’, su cuarto hijo.

Arath de la Torre y Ana Bárbara en Una familia con suerte.
Imagen Televisa


A partir del fallecimiento del personaje de Ana Bárbara, ‘Pancho López’ queda al cuidado de sus hijos y conforme avanza la trama de la historia, termina enamorado de ‘Rebeca’, quien es interpretada por Mayrín Villanueva.

