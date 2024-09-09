Arap Bethke

Arap Bethke se casa con Anna Tazzer: Angelique Boyer, Rulli y más famosos se dan cita

La pareja se dio el ‘Sí, acepto’ en una íntima ceremonia este fin de semana. El actor contó en tan importante día con el apoyo de sus coprotagonistas en El Extraño Retorno de Diana Salazar.

Dayana Alvino
Por:Dayana Alvino
Video Arap Bethke tiene covid-19 otra vez y lo cuenta resignado

Arap Bethke, protagonista de El Extraño Retorno de Diana Salazar junto con Angelique Boyer y Sebastián Rulli, se casó este fin de semana.

El actor contrajo matrimonio civil con la escritora Anna Tazzer tras aproximadamente más de un año de relación.

Así fue la boda de Arap Bethke y Anna Tazzer

De acuerdo con ¡Hola! México, Arap Bethke y Anna Tazzer realizaron su boda en la casa de los padres de ella, Ana Rita González y Gerardo Tazzer, ubicada en la Ciudad de México.

En su gran día, la pareja estuvo acompañada de sus seres queridos más cercanos, quienes presenciaron el instante en el que se dieron el ‘Sí, acepto’.

Para festejar su unión, los recién convertidos en marido y mujer se reunieron en una íntima cena con todos sus invitados.

Arap Bethke y Anna Tazzer se casaron.
Arap Bethke y Anna Tazzer se casaron.
Imagen Arap Bethke/Instagram

La celebración se llevó a cabo en un espacio al aire libre de la residencia, el cual estuvo adornado con velas y arreglos florales.

Según videos publicados por los asistentes en Instagram, la novia utilizó un vestido que únicamente era blanco en la parte superior y las mangas, pues el resto era de un tono obscuro.

Por su parte, la estrella de Fugitivas, En Busca de la Libertad, que puedes ver aquí en ViX, usó un traje azul marino con solapa y moño negros de la firma italiana The House of Suits.

Arap Bethke y Anna Tazzer celebraron su boda.
Arap Bethke y Anna Tazzer celebraron su boda.
Imagen Arap Bethke/Instagram

Visiblemente felices, Bethke y Tazzer cortaron el pastel, bailaron un vals y se dieron emotivos abrazos con sus respectivas mamás.

La noche no podía acabar sin que todos los presentes gozaran al ritmo de la música y en la pista, al interior de la mansión.

Arap Bethke y Anna Tazzer celebraron su boda acompañados de sus seres queridos.
Arap Bethke y Anna Tazzer celebraron su boda acompañados de sus seres queridos.
Imagen Arap Bethke/Instagram

Sebastián Rulli dedica mensaje a Arap Bethke y Anna Tazzer

Entre los famosos que acompañaron a Arap Bethke y Anna Tazzer estuvieron Salvador Zerboni, Fabiola Guajardo y Michel Brown.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli también asistieron al enlace nupcial y, de hecho, él dedicó un afectuoso mensaje a los esposos.

“Queridos Anna y Arap, les deseamos una vida llena de innumerables momentos felices y aventuras compartidas”, escribió encima de una fotografía que subió a sus historias de la red social.

“Que el amor y la camaradería sean siempre su fuerte. Los queremos profundamente y admiramos la hermosa relación que han construido. ¡Éxito y bendiciones en este nuevo capítulo de sus vidas!”, concluyó.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli estuvieron entre los invitados de la boda de Arap Bethke y Anna Tazzer.
Angelique Boyer y Sebastián Rulli estuvieron entre los invitados de la boda de Arap Bethke y Anna Tazzer.
Imagen Arap Bethke/Sebastián Rulli/Instagram
