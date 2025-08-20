Nace hija de Arap Bethke: el actor se convierte nuevamente en padre con la llegada de Sienna
El actor y su esposa, la escritora Anna Tazzer, compartieron la feliz noticia a través de las redes sociales.
El actor Arap Bethke y su esposa, la escritora Anna Tazzer, están viviendo uno de los momentos más felices de su vida: el nacimiento de su primera hija en común, a quien nombraron Sienna Bethke Tazzer, así lo dieron a conocer la tarde del 19 de agosto en Instagram.
La pareja compartió tiernas fotografías y videos de la bebé a la que agregaron el mensaje: "Dios te bendiga siempre, amorcito nuestro".
Sienna llegó un año después de que Arap y Anna se casaran en una boda espiritual bajo las creencias de la cultura Masai, con la cual convivieron durante su viaje a África. Aunque en aquel entonces ambos comentaron que preferían esperar antes de convertirse en padres, la llegada de su hija los llenó de emoción.
Varios famosos reaccionaron a la feliz noticia dejándoles buenos deseos en la publicación, como Claudia Martín, Eduardo Santamarina, Silvia Navarro, Mane de la Parra, Fernanda Castillo, Lorena Meritano y Angelique Boyer, solo por mencionar algunas de las personalidades que les escribieron.
La segunda hija de Arap Bethke
Sienna es la primera hija que tiene con su esposa, la escritora Anna Tazzer, sin embargo, ya es padre de otra niña.
El actor es papá de Paloma, a quien procreó durante su relación con la actriz colombiana Isabela Córdoba.
Además de la ceremonia espiritual en África, Arap Bethke y Anna Tazzer se casaron por lo civil en septiembre de 2024 en la Ciudad de México, en una íntima boda rodeados de familiares y amigos cercanos.