Sobrina de Aracely Arámbula sufre accidente: se queja de lo que su tía hizo después

Video Aracely Arámbula reaparece en un video tras la muerte de su mamá: "Duele mucho el corazón"

Luego de sufrir la muerte de su mamá,Aracely Arámbula reapareció sonriente y de buen ánimo al lado de su sobrina Abigail Arámbula, quien sufrió un accidente la tarde del pasado 29 de febrero.

La joven actriz reportó en sus historias de Instagram que, mientras paseaba con su tía, fue atropellada con una bicicleta. Incluso, mostró las marcas de la llanta en su ropa.

PUBLICIDAD

“Oigan, ¿a ustedes los han atropellado con una bicicleta? A mí ya me pasó y mi tía dice que esta persona a lo mejor era el amor de mi vida”, declaró Abigail la tarde del pasado jueves.

Dado que el accidente no pasó a mayores, Aracely Arámbula bromeó con su sobrina, asegurando que aquel hombre tal vez podría ser el amor de su vida.

“¿Qué tal que era el amor de su vida? Es que se estrelló como de telenovela”, dijo sin poder contener la risa, lo que hizo que Abigail se quejara. “¿Y qué hizo mi tía? Reírse”, subrayó.

Abigail Arámbula mostró las marcas que la llanta de una bicicleta le dejó tras el accidente. Imagen Abigail Arámbula / Instagram



“No, yo volteé y dije ‘ay, mi niña’. Y yo, ¿qué hizo, qué hizo? ¿A quién atropelló ella y luego (fui a) ver cómo estaba ella. Se encontró con el amor de su vida”, se defendió la protagonista de 'La Madrastra'.

“Ay, no es cierto, si no lo voy a volver a ver”, replicó ella.

¿Quién es la sobrina de Aracely Arámbula?

Abigail es hija de Leonardo Arámbula, hermano mayor de la actriz. La joven, al igual que su tía, es egresada del Centro de Educación Artística (CEA), donde estudió actuación.

En 2019, la joven debutó como modelo, lo que le permitió aspirar a la corona de un certamen de belleza en su natal estado de Baja California.