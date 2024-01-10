Valentina Buzzurro toma decisión sobre su futuro con el ‘hijo’ en la ficción de Aracely Arámbula

Video Así se enamoraron David Caro Levy y Valentina Buzzurro: su amor saltó de la pantalla a la vida real

A poco más de 4 meses de haber hecho pública su relación con David Caro Levy, Valentina Buzzurro tomó una importante decisión sobre su futuro con el actor.

La intérprete de 23 años reveló en su cuenta de Instagram que tiene claros algunos objetivos personales y en ellos se encuentra su relación con el inérprete de 'Hugo Lombardo Cisneros', uno de los hijos de Aracely Arámbula en ‘La Madrastra’.

“A este hombre lo quiero para toda la vida al ladito mío”, escribió la actriz este 10 de enero sobre una fotografía junto al actor. En la imagen, David Caro Levy aparece dándole un beso en la mejilla a la joven, quien dejó entrever que desea estar siempre junto a él.

Valentina Buzzurro toma importante decisión sobre su futuro con el ‘hijo’ de Aracely Arámbula Imagen Valentina Buzzurro / Instagram

Su historia de amor traspasó la pantalla

Valentina Buzzurro y David Caro Levy se conocieron a finales de 2022 durante las grabaciones de la telenovela ‘Eternamente Amándonos’ (que puedes ver en ViX), donde dieron vida a la pareja juvenil ‘Blanca’ y ‘Marco Iturbide’.

Lo que ninguno de los dos vio venir fue que la historia de sus personajes traspasaría la ficción, ya que a partir de junio de 2023 comenzaron a dar pistas de que habían iniciado una relación

Sin embargo, no fue hasta septiembre de ese mismo año que ambos hicieron público su romance al compartir varias fotografías juntos y dedicarse amorosos mensajes en Instagram. A la fecha, Valentina Buzzurro y David Caro Levy han sido cautelosos al compartir detalles de su noviazgo.