Valentina Buzzurro

Valentina Buzzurro toma decisión sobre su futuro con el ‘hijo’ en la ficción de Aracely Arámbula

La actriz mantiene un noviazgo con David Caro Levy desde 2023. Los jóvenes se conocieron en las grabaciones de la telenovela ‘Eternamente Amándonos’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Así se enamoraron David Caro Levy y Valentina Buzzurro: su amor saltó de la pantalla a la vida real

A poco más de 4 meses de haber hecho pública su relación con David Caro Levy, Valentina Buzzurro tomó una importante decisión sobre su futuro con el actor.

La intérprete de 23 años reveló en su cuenta de Instagram que tiene claros algunos objetivos personales y en ellos se encuentra su relación con el inérprete de 'Hugo Lombardo Cisneros', uno de los hijos de Aracely Arámbula en ‘La Madrastra’.

PUBLICIDAD

Más sobre Valentina Buzzurro

Actriz de Vencer el Pasado revela por qué terminó su romance con hijo de Biby Gaytán
2 mins

Actriz de Vencer el Pasado revela por qué terminó su romance con hijo de Biby Gaytán

Univision Famosos
Actriz de Vencer el Pasado reacciona a fotos muy cariñosa con hijo de Biby Gaytán
1:11

Actriz de Vencer el Pasado reacciona a fotos muy cariñosa con hijo de Biby Gaytán

Univision Famosos
¿Nuevo romance? Captan a hijo de Biby Gaytán en pleno beso con famosa y no es Lucerito Mijares
0:49

¿Nuevo romance? Captan a hijo de Biby Gaytán en pleno beso con famosa y no es Lucerito Mijares

Univision Famosos
¿Valentina Buzzurro terminó su noviazgo con ‘hijo’ de Aracely Arámbula? Estas serían las pistas
2 mins

¿Valentina Buzzurro terminó su noviazgo con ‘hijo’ de Aracely Arámbula? Estas serían las pistas

Univision Famosos
Valentina Buzzurro exhibe ‘celos’ del ‘hijo’ en la ficción de Aracely Arámbula: publica foto
2 mins

Valentina Buzzurro exhibe ‘celos’ del ‘hijo’ en la ficción de Aracely Arámbula: publica foto

Univision Famosos
Valentina Buzzurro presenta a nuevo integrante de su familia y qué nombre pondría a su hijo
2 mins

Valentina Buzzurro presenta a nuevo integrante de su familia y qué nombre pondría a su hijo

Univision Famosos
Valentina Buzzurro revela qué famosa actriz se quedó con su personaje en serie: “Me dolió bastante”
3 mins

Valentina Buzzurro revela qué famosa actriz se quedó con su personaje en serie: “Me dolió bastante”

Univision Famosos
Valentina Buzzurro celebra un mes más de noviazgo con ‘hijo’ de Aracely Arámbula y hace confesión
2 mins

Valentina Buzzurro celebra un mes más de noviazgo con ‘hijo’ de Aracely Arámbula y hace confesión

Univision Famosos
Valentina Buzzurro grita su amor por ‘hijo’ de Aracely Arámbula y confirma sospechas
2 mins

Valentina Buzzurro grita su amor por ‘hijo’ de Aracely Arámbula y confirma sospechas

Univision Famosos
Valentina Buzzurro reacciona a declaraciones del ‘hijo’ de Aracely Arámbula sobre su romance y lo exhibe
2 mins

Valentina Buzzurro reacciona a declaraciones del ‘hijo’ de Aracely Arámbula sobre su romance y lo exhibe

Univision Famosos

“A este hombre lo quiero para toda la vida al ladito mío”, escribió la actriz este 10 de enero sobre una fotografía junto al actor. En la imagen, David Caro Levy aparece dándole un beso en la mejilla a la joven, quien dejó entrever que desea estar siempre junto a él.

Valentina Buzzurro toma importante decisión sobre su futuro con el ‘hijo’ de Aracely Arámbula
Valentina Buzzurro toma importante decisión sobre su futuro con el ‘hijo’ de Aracely Arámbula
Imagen Valentina Buzzurro / Instagram

Su historia de amor traspasó la pantalla

Valentina Buzzurro y David Caro Levy se conocieron a finales de 2022 durante las grabaciones de la telenovela ‘Eternamente Amándonos’ (que puedes ver en ViX), donde dieron vida a la pareja juvenil ‘Blanca’ y ‘Marco Iturbide’.

Lo que ninguno de los dos vio venir fue que la historia de sus personajes traspasaría la ficción, ya que a partir de junio de 2023 comenzaron a dar pistas de que habían iniciado una relación

Sin embargo, no fue hasta septiembre de ese mismo año que ambos hicieron público su romance al compartir varias fotografías juntos y dedicarse amorosos mensajes en Instagram. A la fecha, Valentina Buzzurro y David Caro Levy han sido cautelosos al compartir detalles de su noviazgo.


Relacionados:
Valentina BuzzurroDavid Caro LevyParejas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD