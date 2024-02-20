Aracely Arámbula muestra altar tras la muerte de su mamá y el mensaje que le envía

Video Aracely Arámbula por fin rompe el silencio tras el fallecimiento de su mamá: su emotiva publicación

Aracely Arámbula enfrenta difíciles momentos tras la muerte de su mamá, doña Socorro, quien falleció la noche del pasado 9 de febrero.

Luego de que se dio a conocer la noticia, la protagonista de telenovelas se limitó a replicar las muestras de cariño que le enviaron por el fallecimiento de su madre y fue hasta la tarde de este 19 de febrero que envió un mensaje para su madre.

Aracely Arámbula muestra el altar de su mamá

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz de ‘Abrázame muy fuerte’ compartió una serie de fotografías en las que dejó ver el altar que montó en su casa en honor a doña Socorro.

En la imagen se observa un retrato de su mamá rodeado de varias veladoras y algunos arreglos de flores blancas; aunque en dicha ocasión Aracely Arámbula optó por no escribir ningún mensaje, sí colocó un emoji en forma de plegaria.

Horas después, la expareja de Luis Miguel dedicó un mensaje a su mamá “hasta el cielo”.

“ Mamá, estas flores van hacia el cielo, para ti que me cuidas desde allí”, escribió Aracely Arámbula, de 48 años, en su perfil personal.

Aracely Arámbula compartió una fotografía en honor a su mamá, quien murió hace unos días Imagen Instagram Aracely Arámbula

Aracely Arámbula recibe emotivo regalo tras muerte de su mamá

En sus historias de Instagram, Aracely Arámbula también dejó ver el emotivo regalo que recibió por parte de sus fans, a quienes llama ‘Ara familia’, quienes le enviaron un retrato familiar, en la que aparecen ella, su hermano y sus fallecidos padres.

“Qué belleza de cuadro mi Ara familia bella, gracias. Llegaba para el aniversario de mi papá y llegó en un momento muy especial. Qué bonitas flores hermosas”, indicó .

Aracely Arámbula recibe conmovedor regalo tras la muerte de su mamá Imagen Instagram Aracely Arámbula

La actriz también dejó ver los arreglos florales que le han enviado amigos y seguidores, comentando: “Amo las flores blancas, miren qué belleza”.

Además, destacó una escultura de las manos de sus fallecidos padres: "Miren estas manos tan preciosas de mi Coco y de mi papito", dijo.

¿Cuándo y por qué murió la mamá de Aracely Arámbula?

El pasado 13 de febrero la periodista Addis Tuñon reveló en X, antes Twitter, que doña Socorro Jacques, mamá de Aracely Arámbula, perdió la vida.

“Socorro, mamita de Aracely Arámbula y Leonardo Arámbula falleció este fin de semana, noticia lamentable. Mi familia siempre la recordaremos con gratitud. Dios la reciba. Condolencias a sus hijos y nietos”, señaló en la red social.

Horas después se informó que la madre de la actriz falleció a los 81 años de edad en la Ciudad de México el 9 de febrero.

En un inicio, se reportó que fue una muerte repentina, pero al cabo de unos días, se destapó que doña Socorro perdió la vida tras una larga batalla contra el cáncer.