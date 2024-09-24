¿Los hijos de Aracely Arámbula aceptaron a Arturo Carmona cuando fueron novios?

Aracely Arámbula regresó a la obra de teatro 'Perfume de Gardenia', la cual que ha protagonizado varias veces a lo largo de su carrera. Además, en esta ocasión 'La Chule' se reencontró con un viejo amor: Arturo Carmona.

¿Aracely Arámbula y Arturo Carmona fueron novios?

Aracely Arámbula y Arturo Carmona mantuvieron una relación sentimental en 2011. Aunque en su momento ambos negaron los rumores del romance, años después Arturo Carmona confirmó públicamente que fueron pareja.

Imagen Arturo Carmona/Instagram y Aracely Arámbula/Instagram

Todo comenzó mientras trabajaban en la obra de teatro 'Perfume de Gardenia' y ahora, 13 años después de su noviazgo, la pareja se reencontró para protagonizar la puesta en escena.

Ambos actores han hablado con cariño uno del otro y ante la pregunta de si podrían regresar, Arturo Carmona dijo:

"Los niños y yo tuvimos un vínculo muy bonito, convivíamos. Me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo y yo con ganas de tener más hijos".

¿Quiénes han sido los novios de Aracely Arámbula?

Aracely Arámbula ha tenido varios romances conocidos a lo largo de los años. Entre sus parejas más recordadas se encuentra Eduardo Verástegui, con quien trabajó en la telenovela 'Soñadoras'. Él habría sido su primer novio del medio del espectáculo.

Después, la relación más mediática de 'La Chule' fue con Luis Miguel. Aracely Arábula y 'El Sol' estuvieron juntos de 2005 a 2009 y tuvieron dos hijos: Miguel y Daniel. En su momento fueron una pareja sumamente reservada; sin embargo, años después la actriz reveló:

“Fue una historia de amor tan linda, que ni se la podrían creer. Sería una historia así como la del Titanic, yo digo, no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo. Fue una historia espectacular que, si se las cuento, no la creen”.



No obstante, hoy en día llevan una relación complicada, Aracely Arámbula ha acusado a Luis Miguel de no pagarle la manutención a sus hijos.

Luis Miguel y Aracely Arámbula Imagen The Grosby Group

Pero antes de su famosa relación con el cantante, 'La Chule' estuvo con otro galán del espectáculo mexicano. Gabriel Soto fue su compañero en 'Las Vías del Amor', telenovela de 2002. Su romance fue breve, pues duró tan solo unos meses. Sin embargo, posteriormente fueron amigos y trabajaron juntos en obras como 'Por qué los hombres aman a las cabronas'.

Otro de los noviazgos más conocidos de Arámbula fue el que tuvo con Sebastián Rulli, con quien mantuvo una relación después de trabajar juntos en 'Perfume de gardenia'. La pareja estuvo unida por un año, tiempo en el que, dicen los rumores, el actor de 'Teresa' se volvió cercano a los hijos de la actriz.

¿Cuántos años estuvieron juntos Aracely Arámbula y Arturo Carmona?

La relación entre Aracely Arámbula y Arturo Carmona se dio en 2011 y solo se mantuvo por algunos meses. Aunque su romance no fue de larga duración, dejó una huella significativa en ambos. La actriz ha comentado que en los años posterior a su noviazgo siguieron viéndose y teniendo una relación de amistad y compañerismo.

¿Quién es el esposo de Aracely Arámbula?