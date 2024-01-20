Anuel AA

Anuel todavía lleva a Yailin en la piel: el trapero conserva el tatuaje que se hizo en su honor

Mientras que Anuel AA todavía porta el tatuaje del nombre de su ex, Yailin La Más Viral desde hace meses borró el que decía "Emmanuel".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Anuel se tatuó el nombre de Yailin en un lugar no tan doloroso como el de Karol G

Anuel AA se encuentra en París disfrutando la semana de la moda y el 18 de enero asistió al desfile de la marca AMIRI, junto a su amigo y colega Ozuna.

A través de su cuenta de Instagram ha compartido videos y fotografías del evento, sin embargo, algo que dejó ver es que todavía conserva el tatuaje que se hizo en honor a su exesposa Yailin.

Anuel y Ozuna en la semana de la moda en París.
Anuel y Ozuna en la semana de la moda en París.
Imagen Anuel AA/Instagram

El diseño que tiene plasmado en la parte lateral de su cuello dice la palabra "Georgina", nombre real de la cantante dominicana, quien actualmente se encuentra en medio de la polémica por el arresto de su novio Tekashi 6ix9ine.

PUBLICIDAD

Más sobre Anuel AA

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”
2 mins

Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”

Univision Famosos
Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 
1:01

Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 

Univision Famosos
Anuel AA llevaría “días” hospitalizado: reportan detalles de su supuesto estado de salud
2 mins

Anuel AA llevaría “días” hospitalizado: reportan detalles de su supuesto estado de salud

Univision Famosos
Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?
1:02

Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?

Univision Famosos
Nace hija de Anuel y Laury Saavedra: así recibieron a Emmaluna
0:48

Nace hija de Anuel y Laury Saavedra: así recibieron a Emmaluna

Univision Famosos
Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna
2 mins

Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna

Univision Famosos
Anuel le habría pedido disculpas a Yailin y ella explota: “Perdón por dejarte sola con Catta”
0:50

Anuel le habría pedido disculpas a Yailin y ella explota: “Perdón por dejarte sola con Catta”

Univision Famosos
¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción
2 mins

¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción

Univision Famosos
Anuel reaparece con su novia tras rumores que lo ligaban con Yailin y revela el nombre de su nueva bebé
1:02

Anuel reaparece con su novia tras rumores que lo ligaban con Yailin y revela el nombre de su nueva bebé

Univision Famosos

Anuel AA se hizo este trazo en abril de 2022, cuando presumían en redes sociales que estaban muy enamorados.

Ese mismo año, en junio, se casaron por lo civil, sin embargo, en febrero de 2023 el trapero confirmó en un en 'live' que se habían separado.

Aunque ha pasado casi un año desde que anunció su ruptura, el intérprete de 'Delincuente' todavía lleva el nombre de su ex en el cuello.

Anuel AA dejó ver que todavía tiene el tatuaje con el nombre real de Yailin.
Anuel AA dejó ver que todavía tiene el tatuaje con el nombre real de Yailin.
Imagen AnuelAA/Instagram

Yailin ya se borró el nombre de Anuel

Por su parte, en abril de 2022 la dominicana dejó ver en una de sus fotografías en Instagram, que también se había plasmado el nombre real de su entonces pareja Anuel, en el antebrazo derecho se tatuó "Emmanuel".

Sin embargo, desde hace algunos meses 'La Chivirika', como también se le conoce a Yailin La Más Viral, mostró que ya no lleva el tatuaje de su ex, pues lo transformó en "Cataleya", el nombre de la hija que tuvo con el trapero y lo adornó el diseño con flores.

Yailin transformó el tatuaje que se hizo en honor a Anuel.
Yailin transformó el tatuaje que se hizo en honor a Anuel.
Imagen Yailin La Más Viral/Instagram
Relacionados:
Anuel AAYailín La más viral TatuajesCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD