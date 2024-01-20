Anuel todavía lleva a Yailin en la piel: el trapero conserva el tatuaje que se hizo en su honor

Video Anuel se tatuó el nombre de Yailin en un lugar no tan doloroso como el de Karol G

Anuel AA se encuentra en París disfrutando la semana de la moda y el 18 de enero asistió al desfile de la marca AMIRI, junto a su amigo y colega Ozuna.

A través de su cuenta de Instagram ha compartido videos y fotografías del evento, sin embargo, algo que dejó ver es que todavía conserva el tatuaje que se hizo en honor a su exesposa Yailin.

Anuel y Ozuna en la semana de la moda en París. Imagen Anuel AA/Instagram

El diseño que tiene plasmado en la parte lateral de su cuello dice la palabra "Georgina", nombre real de la cantante dominicana, quien actualmente se encuentra en medio de la polémica por el arresto de su novio Tekashi 6ix9ine.

Anuel AA se hizo este trazo en abril de 2022, cuando presumían en redes sociales que estaban muy enamorados.

Ese mismo año, en junio, se casaron por lo civil, sin embargo, en febrero de 2023 el trapero confirmó en un en 'live' que se habían separado.

Aunque ha pasado casi un año desde que anunció su ruptura, el intérprete de 'Delincuente' todavía lleva el nombre de su ex en el cuello.

Anuel AA dejó ver que todavía tiene el tatuaje con el nombre real de Yailin. Imagen AnuelAA/Instagram

Yailin ya se borró el nombre de Anuel

Por su parte, en abril de 2022 la dominicana dejó ver en una de sus fotografías en Instagram, que también se había plasmado el nombre real de su entonces pareja Anuel, en el antebrazo derecho se tatuó "Emmanuel".

Sin embargo, desde hace algunos meses 'La Chivirika', como también se le conoce a Yailin La Más Viral, mostró que ya no lleva el tatuaje de su ex, pues lo transformó en "Cataleya", el nombre de la hija que tuvo con el trapero y lo adornó el diseño con flores.