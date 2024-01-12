Anuel AA pierde demanda millonaria: también deberá pagar los servicios que le dieron a Yailin

Video Anuel habría contratado guardias de seguridad para su hija, mientras Yailin sigue su proceso legal

Los problemas legales continúan para Anuel AA, tendrá qué pagar 1.7 millones de dólares, tras perder una demanda que interpuso en su contra la agencia de publicidad Buena Vibra Group (BVG) por incumplimiento de contrato, en agosto de 2023.

El pasado 9 de enero, el juez del Tribunal Federal, Pedro Delgado, emitió una "orden parcial" contra el trapero tras encontrar "rebeldía" de parte del artista por no atender la solicitud de la empresa para cumplir con los contratos firmados.

BVG demandó en agosto del año pasado a Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del cantante urbano, y a su compañía Real Hasta la Muerte (RHLM), tras no pagar varios trabajos promocionales relacionados con el lanzamiento de la producción discográfica 'Las Leyendas Nunca Mueren', según informa agencia EFE.

Anuel AA también deberá pagar por los servicios a Yailin

De acuerdo con lo solicitado en la demanda, el cantante deberá pagar 1.7 millones por diversos conceptos.

"La agencia reclama 1,864,000 dólares que presuntamente corresponden a los gastos que realizaron en las diferentes campañas de promoción. La empresa publicitaria asegura que pagó a la compañía Ultimate Fighting Championsip (UFC) un total de 960.000 dólares para promocionar el álbum y por el momento no han sido reembolsados a BVG", explica la demanda, documento al que tuvo acceso EFE.

"Además, a BVG también se le deben 10.000 dólares por ciertas imágenes solicitadas y aprobadas por Anuel para su exesposa, la artista conocida como Yailin La Más Viral. A BVG también se le debe una cantidad no menor a 200.000 dólares, como compensación por los servicios de agencia de publicidad que prestó a los demandados", señala.

De acuerdo con información del diario puertorriqueño El Nuevo Día, Anuel también deberá pagar a la empresa por compensación de daños por la "pérdida de ganancias que ha sufrido al no tener la oportunidad de invertir en otros proyectos el dinero adeudado por los demandados".

"Respecto de la solicitud del demandante de pago de intereses y daños y perjuicios, dichas cantidades se determinarán en una audiencia que se hará a esos efectos, la cual se fijará en su momento", acotó el juez Daniel Salgado.