Anuel insulta a Ferxxo y le dice a Karol G que se "la dedica a su novio"

El 7 de mayo, en su concierto en Hidalgo, Texas, Anuel pisó unos lentes oscuros que tenían escrito "Ferxoo" que una asistente aventó al escenario. Aunque no se sabe si los destruyó con intención o fue porque no los vio, en los últimos días el intérprete de 'Más rica que ayer' no ha dejado de hablar de su ex y Feid.