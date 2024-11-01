Anuel AA

Anuel AA enfrenta crisis de salud: esto dieron a conocer sobre su estado

El cantante canceló su concierto en Uruguay de última hora, pues tuvo que ser atendido de emergencia al sufrir problemas de salud.

Por:
Univision
Video Yailin suplica a Anuel que “libere” a su hija Cattleya: ¿qué pasa con la niña?

Anuel AA sufrió una complicación de salud que lo orilló a cancelar el concierto que tenía programado en un recinto de Montevideo, Uruguay, la noche de este 31 de octubre.

Este 1 de noviembre, RFL Producciones emitió un comunicado en que reveló que el reguetonero estaba “listo para subir al escenario” y ofrecer su ‘show’ en el Velódromo de Montevideo.

PUBLICIDAD

“El artista comenzó a experimentar síntomas preocupantes relacionados con la salud cardíaca que requirieron atención médica inmediata”, explicaron.

Más sobre Anuel AA

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”
2 mins

Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”

Univision Famosos
Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 
1:01

Anuel reaparece y esto dice tras reportarse su supuesta hospitalización y estado de salud 

Univision Famosos
Anuel AA llevaría “días” hospitalizado: reportan detalles de su supuesto estado de salud
2 mins

Anuel AA llevaría “días” hospitalizado: reportan detalles de su supuesto estado de salud

Univision Famosos
Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?
1:02

Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?

Univision Famosos
Nace hija de Anuel y Laury Saavedra: así recibieron a Emmaluna
0:48

Nace hija de Anuel y Laury Saavedra: así recibieron a Emmaluna

Univision Famosos
Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna
2 mins

Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna

Univision Famosos
Anuel le habría pedido disculpas a Yailin y ella explota: “Perdón por dejarte sola con Catta”
0:50

Anuel le habría pedido disculpas a Yailin y ella explota: “Perdón por dejarte sola con Catta”

Univision Famosos
¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción
2 mins

¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción

Univision Famosos
Anuel reaparece con su novia tras rumores que lo ligaban con Yailin y revela el nombre de su nueva bebé
1:02

Anuel reaparece con su novia tras rumores que lo ligaban con Yailin y revela el nombre de su nueva bebé

Univision Famosos

“Luego de la evaluación del equipo médico, se concluyó que el artista no estaba en condiciones para presentarse en su show”, agregaron.

Anuel enfurece a seguidores por cancelar de último minuto

El ex de Yailin La Más Viral empezaría el show en el Velódromo de Montevideo a las 21:00 horas del jueves, sin embargo, a la media noche se informó que el evento se cancelaba, reportó El Tiempo.

Los asistentes comenzaron a tener problemas desde que se retrasó el acceso por "cuestiones de logística", según explicó la productora.

De acuerdo con el diario, la situación comenzó a tensarse con el paso de las horas, pues aunque se informó a través de redes que el artista ya se encontraba en el recinto, Anuel no aparecía en el escenario.

Finalmente, se anunció la suspensión del concierto y algunos asistentes molestos comenzaron a derribar vallas y a lanzar objetos.

@daliminas

#anuel #uruguay

♬ sonido original - dalifernandezz

Hasta la tarde de este viernes no se ha informado si habrá reembolso para los fans que compraron boletos para este show. "RFL PRODUCCIONES y el artista se encuentra en estos momentos buscando la mejor solución posible. Los mantendremos informados", afirmaron en el comunicado.

Relacionados:
Anuel AAFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD