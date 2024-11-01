Anuel AA enfrenta crisis de salud: esto dieron a conocer sobre su estado

Video Yailin suplica a Anuel que “libere” a su hija Cattleya: ¿qué pasa con la niña?

Anuel AA sufrió una complicación de salud que lo orilló a cancelar el concierto que tenía programado en un recinto de Montevideo, Uruguay, la noche de este 31 de octubre.

Este 1 de noviembre, RFL Producciones emitió un comunicado en que reveló que el reguetonero estaba “listo para subir al escenario” y ofrecer su ‘show’ en el Velódromo de Montevideo.

PUBLICIDAD

“El artista comenzó a experimentar síntomas preocupantes relacionados con la salud cardíaca que requirieron atención médica inmediata”, explicaron.

“Luego de la evaluación del equipo médico, se concluyó que el artista no estaba en condiciones para presentarse en su show”, agregaron.

Anuel enfurece a seguidores por cancelar de último minuto

El ex de Yailin La Más Viral empezaría el show en el Velódromo de Montevideo a las 21:00 horas del jueves, sin embargo, a la media noche se informó que el evento se cancelaba, reportó El Tiempo.

Los asistentes comenzaron a tener problemas desde que se retrasó el acceso por "cuestiones de logística", según explicó la productora.

De acuerdo con el diario, la situación comenzó a tensarse con el paso de las horas, pues aunque se informó a través de redes que el artista ya se encontraba en el recinto, Anuel no aparecía en el escenario.

Finalmente, se anunció la suspensión del concierto y algunos asistentes molestos comenzaron a derribar vallas y a lanzar objetos.