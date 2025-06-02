Famosos

Actriz de Marea de Pasiones es hospitalizada: revelan si su estado de salud es delicado

La hospitalización de Anna Ciocchetti fue confirmada por su equipo de trabajo este lunes 2 de junio luego de que surgieran rumores sobre un aparente problema de salud de gravedad.

Por:
Univision
Anna Ciocchetti, actriz de la telenovela Marea de Pasiones, fue hospitalizada. En medio de rumores sobre un supuesto estado grave de salud, una persona de su equipo de trabajo reveló este lunes 2 de junio cómo se encuentra la artista.

“Solo para informarles que nuestra querida Anna Cioccheti se encuentra en perfecto estado de salud”, aclaró Emilio Morales, jefe de prensa.

“Efectivamente, sí estuvo en el hospital, pero por ninguno de los motivos que algunos medios han manejado”, subrayó.

El equipo de trabajo de Anna Ciocchetti no reveló las causas de su hospitalización. Sin embargo, señaló que sería “ella misma” quien más adelante revelaría “que fue lo que le ocurrió”.

“Por lo pronto les manda un abrazo, y cualquier cosa, yo estoy a sus órdenes”, finalizó.

Niegan que la actriz de telenovelas esté gravemente enferma.
Niegan que la actriz de telenovelas esté gravemente enferma.
Imagen Emilio Morales / Facebook

Los rumores que alertaron por la salud de Anna Ciocchetti

La noche del domingo 1 de junio, el periodista Fausto Ponce reportó la hospitalización de Anna Ciocchetti, presuntamente por un tumor en el estómago.

“Al parecer tuvieron que quitarle un tumor, pero esperemos ver cómo se desarrolla la información. Hasta ahorita se sabe que ingresó hace dos días. Esperemos a ver cómo se desarrollan los hechos”, comentó sin dar más detalles.

Anna Ciocchetti es famosa por participar en telenovelas como Alcanzar una estrella, Caer en Tentación, Marea de Pasiones, y recientemente en Fugitivas, donde interpretó a ‘Celia’.


