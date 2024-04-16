Angelique Boyer aparece junto a sus sobrinos en fotos y lucen idénticos a ella

Video Angelique Boyer responde cómo es su relación de “madrastra” con el hijo de Sebastián Rulli

Tras pasar unos días en España y ser testgo del reencuentro de Sebastián Rulli con Valentina, hija de la expoesa del actor, Cecilia Galliano, Angelique Boyer vivió una emotiva reunión con su hermano y sobrinos en París, Francia.

Angelique Boyer muestra feliz reencuentro con sus sobrinos

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz publicó una serie de fotografías, en las que presumió a su hermano Arnaud Boyer, a su cuñada y a sus sobrinos, Morgan y Chlöe.

Todos se reencontraron en un famoso parque de diversiones en París, Francia, y la primera reacción de Boyer fue de asombro, pues se mostró incrédula ante lo grande que ya estaba su ahijado: “Cómo creció Morgan”.

En otros posteos, la protagonista de telenovelas dejó ver la gran relación que Sebastián Rulli logró con el pequeño de 7 años, pues se volvieron inseparables para subirse a los juegos mecánicos.

Angelique Boyer se dijo una “tía muy feliz” y en el resto de sus posteos presumió a su sobrina Chlöe, quien se disfrazó de princesa.

El look de la pequeña de 4 años desató un sinfín de reacciones, pues fans de la actriz afirmaron que existía un gran parecido físico entre tía y sobrina.

Angelique Boyer se reencontró con sus sobrinos y publicó fotos Imagen Instagram



No es común que Angelique Boyer aparezca junto a sus sobrinos; la última ocasión que protagonizó varias fotos con ellos fue en 2021 y aunque un año después regresó a Francia, no mostró imágenes junto a sus sobrinos o hermano.

Morgan y Chlöe son hijos de Arnaud Boyer, quien pese a vivir en México desde que era un niño, regresó a Francia para estudiar gastronomía y formó una familia.

Sobrina de Angelique Boyer es su clon

Los posteos de Angelique Boyer y los que también realizó Sebastián Rulli en Instagram provocaro que usuarios señalaran que Chlöe es el vivo retrato de su famosa tía.

En el hilo de comentarios indicaron que la pequeña de 4 años heredó la belleza de la actriz, llamándola “una mini Boyer”.

Así luce la sobrina de Angelique Boyer en fotos Imagen Instagram