Angelique Boyer y Sebastián Rulli de luto: lamentan muerte de ser querido en emotivo mensaje

Angelique Boyer y Sebastián Rulli están de luto tras la muerte de un ser querido. A través de redes sociales, la despidieron con una emotiva publicación.

El protagonista de 'El Dragón' compartió una imagen en sus historias de Instagram, donde aparece junto a su pareja Angelique Boyer y el perrito Dream.

Además, el actor argentino dedicó un mensaje para despedir a la mascota con la que la pareja solía coincidir durante sus viajes a Puerto Escondido.

“Vuela alto querido Dream. Estarás siempre en nuestros corazones", anoto Rulli sobre la imagen que fue replicada en Instagram por Angelique Boyer.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer de luto despiden a ser querido. Imagen Sebastián Rulli/Instagram



La confirmación de la muerte del lomito se realizó a través de las redes sociales del Samora Luxury Resort el 29 de abril. En un emotivo mensaje, expresaron su tristeza y despedida hacia su querido amigo Dream.

“Hoy, con el corazón triste. Nos toca despedirnos de nuestro amado amigo Dream. ¡Vuela alto, Dream! Te vamos a extrañar y siempre te recordaremos con mucho amor. Gracias por regalarnos todos estos años de fidelidad.”

En la sección de comentarios, Angelique Boyer lamentó la partida del perrito, describiéndolo como un “curador de almas”:

“Muchos corazones tocados por ese curador de almas. Vuela alto, querido Dream. Los abrazo muy fuerte.”

Sebastián Rulli también compartió sus sentimientos: “Por siempre en nuestros corazones, querido Dream.”

Otros famosos, como José Ron y Consuelo Duval, también reaccionaron ante la partida de Dream: