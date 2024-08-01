Papá de Angelique Boyer en 'Teresa’ está “delicado de salud”: suplican por ayuda

Video Alexis Ayala muestra su corazón (literal) y celebra que el infarto que casi lo mata ya es “tiempo pasado”

El primer actor Juan Carlos Colombo, reconocido por encarnar a ‘Armando Chávez’, el papá de ‘Teresa’, en la telenovela del mismo nombre, se encuentra “delicado de salud”.

La noticia de la complicación que el artista argentino radicado en México atraviesa fue difundida por TVyNovelas en sus redes sociales este 31 de julio.

El medio subió una imagen en la que se afirma: “Querida comunidad cinematográfica, Juan Carlos Colombo se encuentra delicado de salud”.

Piden ayuda para Juan Carlos Colombo

Aunque no se especifica cuál es el problema o enfermedad que aqueja al intérprete, se reveló que requiere apoyo.

“Si bien tiene seguro médico, necesita nuestra ayuda para pagar los cuidados domésticos del personal de salud que lo atiende”, se lee en el escrito.

“El tiempo apremia, por favor, actuemos ahora”, advirtieron antes de compartir los datos de una cuenta bancaria en la que se pueden hacer donaciones.

Juan Carlos Colombo se encuentra "delicado de salud", reportan. Imagen TVyNovelas/Instagram

El último melodrama en el que Colombo habría aparecido es ‘La candidata’, de 2016; sin embargo, participó en los últimos años en series, como ‘Monarca’, ‘Silvia Pinal, frente a ti’ o ‘Pena ajena’.

¿Quién es Juan Carlos Colombo?

Juan Carlos Colombo nació en San Juan, Argentina, en noviembre de 1950, y desde muy pequeño se sintió atraído por la actuación, según contó en entrevista con Rudy Guzmán de ‘Coloquial’ en junio de 2023.

De joven, se trasladó a México, donde estudió en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Debutó en la puesta en escena ‘La historia de la aviación’, que calificó como “preciosa” durante una charla con Patricia Kelly en la emisión ‘Aprender a envejecer’ en febrero del año pasado.

En televisión comenzó en 1990, con la emblemática serie ‘La hora marcada’ y, posteriormente, en la novela ‘Cadenas de amargura’.

A lo largo de su trayectoria, él ha formado parte de los elencos de ‘Lazos de amor’, ‘Locura de amor’, ‘Alma de acero’, ‘Teresa’, al lado de Angelique Boyer, y ‘Como dice el dicho’.