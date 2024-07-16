Ángela Aguilar reaparece con sus papás tras ‘dejar’ a Nodal: así estaría su relación pese a la polémica

Video Ángela Aguilar por fin se pronuncia sobre su papá tras supuesto distanciamiento por romance con Nodal

Ángela Aguilar reapareció al lado de sus papás, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, tras nuevamente dejar a Christian Nodal recientemente.

La cantante de 20 años habría viajado a mediados de la semana pasada hasta Madrid para reencontrarse con el intérprete de ‘No te contaron mal’ luego de pasar días separados a causa de sus compromisos laborales.

En su cuenta de Instagram, ella compartió una fotografía en la que aparentemente presumió estar con su novio, mostrando los pies de ambos juntos mientras se encontraban a bordo de un auto.

Después de su breve reunión con Nodal, quien se quedó en España, Ángela se trasladó de regreso a Estados Unidos, donde está brindado conciertos como parte del ‘Jaripeo hasta los huesos’.

Ángela Aguilar apoya a su papá

En su vuelta a territorio norteamericano, Ángela Aguilar no solamente se ha dedicado a trabajar, sino también a pasar tiempo con su familia.

Este 15 de julio, ella no perdió la oportunidad de acompañar a Pepe Aguilar a su importante presentación en el programa ‘Jimmy Kimmel Live!’, en Los Ángeles, California.

El apodado ‘Bandido de amores’ apareció en la emisión entonando su canción ‘Mira quién lo dice’, pero además ofreció un mini ‘show’ ante decenas de admiradores.

En primera fila, su esposa, Aneliz, y sus hijos, Ángela y Leonardo, disfrutaron el espectáculo y le expresaron todo su apoyo al compositor.

La cantautora de ‘Qué agonía’ subió a sus historias de Instagram un clip en el que se aprecia un instante de la presentación.

“Tengo el papá más ‘cool’ del mundo”, escribió encima del video, agregando un emoji de corazón con fondo de la bandera mexicana.

Posterior al concierto, Pepe, Ángela y Leonardo no dudaron en fotografiarse con los presentadores Guillermo Rodríguez y Anthony Anderson.

Ángela Aguilar apoyó a su papá Pepe Aguilar en su presentación en ‘Jimmy Kimmel Live!’. Imagen Ángela Aguilar/Guillermo Rodríguez/Instagram

Ángela Aguilar reaparece con sus papás

A semanas de que comenzara la controversia por su romance con Nodal, Ángela Aguilar parece estar ahora comprobando que el tema no le generó conflictos con sus padres, como se especuló.

Ayer, tras el éxito de Pepe Aguilar, la joven artista estuvo feliz y cercana a él y a su mamá, Aneliz, y eso quedó captado en una imagen.

Este 16 de julio, la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca difundió una postal en la que se puede apreciar a los tres abrazados y sonrientes.

Ángela Aguilar con sus papás, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez. Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram

Al respecto, la ‘influencer’ Jaqueline Martinez ‘Chamonic’ puntualizó que Ángela y sus progenitores están “más unidos que nunca”.

“Aunque muchos quieran hacer ver que esta unión familiar está quebrada pues les confirmo que no y vienen sorpresas que muchos ‘haters’ no van a soportar”, indicó en un ‘post’ de la plataforma.