Ángela Aguilar hace inesperado anuncio tras supuesta pelea con Nodal y desata controversia en redes

Ángela Aguilar hizo un inesperado anuncio tras protagonizar supuesta pelea con Christian Nodal durante uno de los shows que el cantante de regional mexicano ofreció en Guadalajara, México a mediados de octubre.

La hija de Pepe Aguilar dio a conocer en sus redes sociales el lanzamiento de la nueva edición de su muñeca ‘La Llorona’ con motivo de las festividades de Día de Muertos en México.

“¡Angelitxs! Me emociona mucho poder presentarles la nueva edición de mi muñeca ‘La Llorona’ para celebrar y honrar junto a ustedes la tradición del Día de Muertos. ¡Ya pueden comprarla en preventa con un precio especial y un regalo sorpresa incluido!”, escribió en Instagram el 23 de octubre.

La muñeca, que tiene un costo de 55 dólares, desató controversia en redes sociales, ya que, algunos aseguran, el producto “no se parece a la cantante”.

Ángela Aguilar lanza nueva muñeca de colección inspirada en ella. Imagen Ángela Aguilar / Instagram



De acuerdo con el sitio oficial de Ángela Aguilar, la muñeca forma parte de la colección ‘Mexicano Hasta Los Huesos’, la cual incluye un libro de colección y un álbum del mismo nombre, en el que Pepe Aguilar celebra con orgullo la esencia de ser mexicano.

¿Por qué Ángela Aguilar no quiso ser una muñeca Barbie?

Además de su muñeca ‘La Llorona’, la esposa de Christian Nodal ya había lanzado tres figuras inspiradas en ella, las cuales también tendría como objetivo representar “la belleza y la magia de México”.

‘Tricolor mexicana’, ‘Dime cómo quieres’ y ‘Chiapaneca’ son los nombres de sus muñecas de colección.

En septiembre de 2020, Ángela Aguilar reveló en su canal de YouTube la razón por la que se negó a convertir en una muñeca Barbie, dejando clara la razón de por qué su figura de colección se parece tanto a ella.

“Decidí hacer una muñeca porque siento que a mí siempre me ha gustado jugar a vestirme como princesa. Yo juego a las muñecas conmigo misma, con mis propios vestidos”, declaró.

“Yo no quería ser una Barbie típica, normal. Yo quería ser yo, con todo, con mi nariz, como es mi boca grande, mi cintura chiquita. Así que me escanearon todo el cuerpo”, explicó la esposa de Christian Nodal.