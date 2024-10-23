Ángela Aguilar

Hija de Pepe Aguilar revela que integrante de su familia fue hospitalizado: le quitaron unas “bolitas”

La hermana de Ángela Aguilar dio a conocer en sus redes sociales que su ser querido enfrenta problemas de salud, por lo que tuvo que ser operado.

Elizabeth González.
La familia Aguilar atraviesa por un momento difícil. Aneliz Aguilar reveló en sus redes sociales que un querido integrante de la familia fue hospitalizado por problemas de salud.

La hija de Pepe Aguilar compartió en su cuenta de Instagram que su perrita ‘Mini’, de raza pug, tuvo que ser operada por la aparición de unas “bolitas” en sus patitas.

“Ayer operaron a Mini. Pero ya está mucho mejor”, anunció este 23 de octubre.

Mascota de Aneliz Aguilar se recupera de una cirugía.
Imagen Aneliz Aguilar / Instagram

Sin dar muchos detalles sobre la salud de su perrita, la hermana mayor de Ángela Aguilar señaló que ‘Mini’ había sido operada el pasado martes 22 de octubre y que, finalmente, ya se encontraba recuperándose en casa.

“Ya está Mini en la casa. Sigue drogada”, informó, mientras que en otra parte de su video mostró imágenes de la perrita recuperándose.

“Le quitaron esa bolita y le acaban de quitar la otra… pobrecita”, lamentó, al mismo tiempo en que mostraba las heridas engrapadas de sus patas.

Mini Aguilar se recupera junto a la dinastía.
Imagen Aneliz Aguilar / Instagram


Mini’ es la mascota de Aneliz Aguilar. La joven constantemente presume a la perrita en sus redes sociales, lo que ha causado sensación por la vida de lujos que lleva.

La cuñada de Christian Nodal viaja con la perrita en avión privado, la pasea en carriola y hasta la acompaña cuando visita restaurantes exclusivos cuando está de viaje.

Mini Aguilar tiene una vida de lujos.
Imagen Aneliz Aguilar / Instagram


La vida de ‘Mini’ es muy similar a la de ‘Gordo’, la mascota pug de Pepe Aguilar, quien suele acompañar a la dinastía en sus viajes gozando de las costosas amenidades que disfrutan.

