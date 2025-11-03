Ángela Aguilar comparte mensaje que la “sana”: "María no necesitó explicar lo que solo Dios entendía"
La intérprete dio a conocer las palabras de apoyo que le envió una admiradora ante "tanto ruido y juicio". En días pasados, ella hizo una oferta a todos aquellos que no les “gusta” quién es.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ángela Aguilar compartió el mensaje de apoyo que le envió una fanática justo cuando se prepara para el arranque de su gira ‘Libre Corazón’ tras haber cancelado varias fechas.
Este 2 de noviembre, la cantante difundió en sus historias de Instagram las palabras que le mandó su admiradora, quien se identifica como Lari en redes sociales.
“Ánimo Angelita. En medio de tanto ruido y juicio, quiero recordarte que tu valor no depende de lo que se dice de ti”, le escribió.
“No olvides que, incluso en medio de la confusión o la crítica, el amor sigue siendo una escuela donde Dios nos moldea con ternura”, también le anotó.
Desde mediados de 2025, la también compositora ha sido fuertemente señalada debido a su relación con Christian Nodal pues se especuló que este le fue infiel con ella a Cazzu, madre de su hija Inti.
Ángela Aguilar encuentra sanación en apoyo de sus fans
En su misiva, la admiradora de Ángela Aguilar recurrió a la religión para motivarla a no darle importancia a los rumores.
“Recuerda a María, que no necesitó explicar lo que solo Dios entendía. Ella guardaba todo en su corazón, y en ese silencio encontraba la fuerza más grande: la de confiar plenamente en el amor divino, Dios”, le manifestó.
“Hay silencios que no son debilidad, sino refugios de sabiduría. Callar, a veces, es dejar que hable la verdad en el tiempo…”, añadió.
La fan de la intérprete de ‘Qué agonía’ incluso le aseguró que reza por ella: “Que el Espíritu Santo te conceda serenidad, sabiduría y libertad interior para seguir cantando con el alma limpia y el corazón firme”.
“Tu música y tu vida pueden seguir siendo un reflejo de belleza, incluso en medio del dolor. Que este tiempo de ruido sea también un tiempo de purificación interior, donde el amor se haga más maduro…”, sumó.
Ante todas estas palabras, Ángela aseguró que textos como estos son “mensajes que sanan” y se dijo agradecida por ello.
“Gracias por siempre llenarme de amor y apoyo, Angelitxs. Los llevo en mi corazón”, apuntó encima de su captura de pantalla.
Ángela Aguilar ofreció su canto
En días pasados, Ángela Aguilar publicó una reflexión en la que habló de los tiempos complejos que ha estado atravesando.
“Entre más tiempo pasaba, más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla y rendirme parecía a única opción”, explicó.
“Hoy les ofrezco mi canto si es que no les gusta quién soy”, indicó, aparentemente dirigiéndose a todos aquellos que la rechazan.