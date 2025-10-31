Nodal comparte intrigante mensaje tras polémicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Mi viaje al cielo”

Video Nodal refuta a Cazzu: dice que da “millones” de manutención a su hija y esto afirma sobre su paternidad

Christian Nodal causó conmoción entre sus admiradores luego de que compartiera un intrigante mensaje la noche de este jueves 30 de octubre.

El cantante subió a sus Historias de Instagram un video en el que se le puede ver, aunque borrosamente, bebiendo de una copa.

Encima del video, él apuntó: “Espero así suene mi viaje al cielo… Aquí ya se cumplió mi dueto más soñado. Los amo”.

“Les deseo a su alma este sentimiento tan chingón”, agregó el intérprete de ‘Botella tras botella’ para finalizar su misiva.

Aunque el sonorense no lo aclaró, aparentemente estaría haciendo referencia a la canción que colocó para musicalizar el clip.

Se trata de una versión del exitoso tema ‘Estos celos’ en la que ahora juntaron la voz de Vicente Fernández con la de Nodal.

Nodal publicó este mensaje en Instagram. Imagen Christian Nodal/Instagram

La última polémica de Nodal con Cazzu

El mensaje de Christian Nodal llega a días de que protagonizara una nueva polémica por sus dimes y diretes con su ex y madre de su hija Inti, Cazzu.

Después de que ella manifestara públicamente que con el compositor no tiene un acuerdo que “considere justo” sobre la manutención de su retoño y de que revelara que él no le firmó el permiso necesario para que pudiera viajar libremente con la pequeña, él arremetió en su contra.

Por medio de un comunicado redactado por su abogado, el autodenominado ‘Forajido’ afirmó que da “múltiples millones de pesos mexicanos” para su primogénita y que “nunca se ha negado” a dar dicha autorización.

Además, acusó a la argentina de recurrir “a la mentira o a versiones distorsionadas de los hechos” en sus declaraciones, con lo que “sólo prolonga el conflicto y daña a la menor”.

Ante esas palabras, la trapera no se quedó callada y calificó como un “descaro” lo aseverado por él: “Me siento muy atacada y me resulta muy violento”.

“No me gustaría caer en un recurso de usar todas las verdades que yo tengo para […] defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo”, mencionó ante medios como El Gordo y La Flaca.

Ella igualmente dejó entrever que no estaría recibiendo el supuesto dinero puntualizado pues respondió al ser cuestionada por eso: “Que me digan a dónde se fueron [los millones]”.

¿Nodal se emborrachó en concierto?

Por otro lado, Nodal dio de qué hablar por la actitud que mostró durante la presentación que dio en Monterrey, el 25 de octubre. En redes sociales se especuló que él habría estado “borracho”.

Una grabación de ese concierto, difundida en las plataformas digitales, incluso permite ver el momento en el que su esposa, Ángela Aguilar, le da un vaso con agua para que se lo tome.

En un instante, él se dirigió al público y aparentemente se refirió a sus controversias: “Que no les deje llevar qué verg… están hablando afuera”.