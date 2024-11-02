Madre de Ángela Aguilar comparte significativo video de su hija en medio de polémica con Nodal y Cazzu

Video Nodal y Ángela Aguilar se contradicen al hablar de su relación y Cazzu: lo que no cuadra

Aneliz Álvarez, la madre de Ángela Aguilar, hizo una publicación sobre su hija en medio de la polémica con Christian Nodal y Cazzu.

La esposa de Pepe Aguilar compartió un video y una fotografía para mostrar el nuevo logro de la cantante.

Ángela Aguilar suma un nuevo logro

La esposa de Christian Nodal fue invitada por la Filarmónica de Los Ángeles para interpretar el tema 'La llorona' en el concierto para celebrar el Día de Muertos.

Ángela Aguilar junto al derector de orquesta Gustavo Dudamel. Imagen Aneliz Álvarez/Instagram

El evento se llevó a cabo el 1 de noviembre y el director de la orquesta fue el venezolano Gustavo Dudamel.

"Día de Los Muertos: Noche 1 - con la participación de la increíble Ángela Aguilar", se lee en la cuenta oficial de la filarmónica.

Christian Nodal reaccionó a la publicación con emojis y también Leonardo Aguilar, quien no dudó en felicitar a su hermana menor: "Increíble tu participación. Así se hace".

Ángela Aguilar cantó con la Filarmónica de Los Ángeles. Imagen Los Angeles Philharmonic/Instagram

La polémica de Ángela Aguilar, Nodal y Cazzu

El nuevo episodio del triángulo de famosos comenzó el 17 de octubre, cuando se transmitió una entrevista de Ángela Aguilar con 'ABC News' en la que habló de su carrera y su relación con Nodal, refiriéndose también a Cazzu, sin mencionar su nombre.

"Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien (…) Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos. Todos estamos en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila", aseguró.

El 31 de octubre Cazzu rompió el silencio y respondió tajante a Ángela en el podcast 'PLP'.

"Se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo", confesó.

"Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, lo que ahora es que yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, que fue a través de redes y cosas, me sorprendí, obviamente", explicó.

Tras las declaraciones de la rapera, Christian Nodal salió en defensa de su esposa ante el escrutinio público.

"De mi esposa no van a estar hablando así, ella no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen, jamás fue mi amante (…) Nunca hubo infidelidad y ahí están los mensajes también, se le hizo saber a ella, 'hey, yo estoy saliendo con alguien más, por favor saquemos un comunicado porque no quiero que se mezclen las cosas'", es parte de lo que dijo la noche del 31 de octubre en un 'live'.