Ángela Aguilar

Madre de Ángela Aguilar comparte significativo video de su hija en medio de polémica con Nodal y Cazzu

En medio de la controversia, Aneliz Álvarez mostró el nuevo logro profesional de su hija Ángela Aguilar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Nodal y Ángela Aguilar se contradicen al hablar de su relación y Cazzu: lo que no cuadra

Aneliz Álvarez, la madre de Ángela Aguilar, hizo una publicación sobre su hija en medio de la polémica con Christian Nodal y Cazzu.

La esposa de Pepe Aguilar compartió un video y una fotografía para mostrar el nuevo logro de la cantante.

PUBLICIDAD

Ángela Aguilar suma un nuevo logro

La esposa de Christian Nodal fue invitada por la Filarmónica de Los Ángeles para interpretar el tema 'La llorona' en el concierto para celebrar el Día de Muertos.

Ángela Aguilar junto al derector de orquesta Gustavo Dudamel.
Ángela Aguilar junto al derector de orquesta Gustavo Dudamel.
Imagen Aneliz Álvarez/Instagram

Más sobre Ángela Aguilar

Hermano de Ángela Aguilar arremete contra ella tras discurso sobre inmigrantes
1:00

Hermano de Ángela Aguilar arremete contra ella tras discurso sobre inmigrantes

Univision Famosos
Nodal no se habría casado con Ángela ni terminado con Cazzu en fechas que dijo: nuevas revelaciones
1:00

Nodal no se habría casado con Ángela ni terminado con Cazzu en fechas que dijo: nuevas revelaciones

Univision Famosos
Aparece ex de Nodal y hace revelaciones tras polémica entrevista: “No ha cambiado”
1:00

Aparece ex de Nodal y hace revelaciones tras polémica entrevista: “No ha cambiado”

Univision Famosos
Cazzu reaparece con su hija Inti con importante momento tras polémica entrevista de Nodal
0:57

Cazzu reaparece con su hija Inti con importante momento tras polémica entrevista de Nodal

Univision Famosos
Le gritan “¡Cazzu!” a Nodal en pleno concierto tras polémica entrevista: así reacciona
1:00

Le gritan “¡Cazzu!” a Nodal en pleno concierto tras polémica entrevista: así reacciona

Univision Famosos
Bis La Medium pide a Nodal que “no mienta más” y hace fuerte predicción sobre su futuro
0:53

Bis La Medium pide a Nodal que “no mienta más” y hace fuerte predicción sobre su futuro

Univision Famosos
Ángela Aguilar se quiebra en entrevista en medio de la polémica por Nodal
0:58

Ángela Aguilar se quiebra en entrevista en medio de la polémica por Nodal

Univision Famosos
Pepe Aguilar responde a los ‘haters’ tras entrevista de Nodal y revela si ya la vio
1:11

Pepe Aguilar responde a los ‘haters’ tras entrevista de Nodal y revela si ya la vio

Univision Famosos
Cazzu lanza duro mensaje tras ser acusada por Nodal de “romperle el corazón” con petición
2 mins

Cazzu lanza duro mensaje tras ser acusada por Nodal de “romperle el corazón” con petición

Univision Famosos
Ángela Aguilar reaparece sonriente tras polémica entrevista de Nodal sobre Cazzu
0:46

Ángela Aguilar reaparece sonriente tras polémica entrevista de Nodal sobre Cazzu

Univision Famosos

El evento se llevó a cabo el 1 de noviembre y el director de la orquesta fue el venezolano Gustavo Dudamel.

"Día de Los Muertos: Noche 1 - con la participación de la increíble Ángela Aguilar", se lee en la cuenta oficial de la filarmónica.

Christian Nodal reaccionó a la publicación con emojis y también Leonardo Aguilar, quien no dudó en felicitar a su hermana menor: "Increíble tu participación. Así se hace".

Ángela Aguilar cantó con la Filarmónica de Los Ángeles.
Ángela Aguilar cantó con la Filarmónica de Los Ángeles.
Imagen Los Angeles Philharmonic/Instagram

La polémica de Ángela Aguilar, Nodal y Cazzu

El nuevo episodio del triángulo de famosos comenzó el 17 de octubre, cuando se transmitió una entrevista de Ángela Aguilar con 'ABC News' en la que habló de su carrera y su relación con Nodal, refiriéndose también a Cazzu, sin mencionar su nombre.

"Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien (…) Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos. Todos estamos en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila", aseguró.

El 31 de octubre Cazzu rompió el silencio y respondió tajante a Ángela en el podcast 'PLP'.

"Se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo", confesó.

"Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, lo que ahora es que yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, que fue a través de redes y cosas, me sorprendí, obviamente", explicó.

PUBLICIDAD

Tras las declaraciones de la rapera, Christian Nodal salió en defensa de su esposa ante el escrutinio público.

"De mi esposa no van a estar hablando así, ella no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen, jamás fue mi amante (…) Nunca hubo infidelidad y ahí están los mensajes también, se le hizo saber a ella, 'hey, yo estoy saliendo con alguien más, por favor saquemos un comunicado porque no quiero que se mezclen las cosas'", es parte de lo que dijo la noche del 31 de octubre en un 'live'.

Relacionados:
Ángela AguilarAneliz ÁlvarezCazzuChristian NodalCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD