Christian Nodal

Ángela Aguilar sabía que no podía ser “madrina” de Inti y preparó un regalo para la hija de Nodal y Cazzu

En un video de antaño que resurgió en redes, Ángela Aguilar habló del regalo que preparó para Inti. Aquella vez declaró que la bebé tendría “una tía” que hasta le prestaría sus vestidos.

Ángela Aguilar se encuentra en medio de la polémica por las declaraciones que hizo en 2023 sobre la hija de Christian Nodal y Cazzu, a quien preparó un regalo muy especial.

Durante una entrevista con el periodista Uli Santos, que resurgió este fin de semana en redes, la cantante aseguró que su relación con la entonces pareja no era “tan cercana”, por lo que era poco probable que pudiera ser madrina de Inti.

Sin embargo, reveló que el nacimiento de la bebé la tenía tan emocionada que ya hasta le tenía preparado un regalo muy especial.

“No sé si vaya a ser madrina, la verdad, no creo que llevemos una relación tan cercana para lograr eso, pero lo que puedo decir es que, de este lado, la bebé va a tener una tía muy metida a la música mexicana y muchos vestidos que le puedo pasar”, mencionó el 8 de junio de 2023.

¿Cuál fue el regalo que Ángela Aguilar preparó para Inti?

En ese sentido, Ángela Aguilar confesó que el embarazo de Cazzu la tenía tan emocionada que, mucho antes de saber si el bebé de Nodal sería niño o niña, ella ya le había mandado a confeccionar un atuendo emblemático de la música regional mexicana.

“Todavía no nace la bebé, pero este… yo no sabía si iba a ser hombre o niña, pero le mandé hacer un traje de charro”, sentenció.

Los comentarios de antaño de Ángela Aguilar tomaron fuerza luego de que algunos internautas revivieran fragmentos de esta entrevista, especialmente, del momento en que la ahora esposa de Christian Nodal cuenta cómo se dio el reencuentro con el intérprete de ‘Adiós Amor’ después de tres años sin verse y la emoción que le dio ver a la argentina con su pancita.

En la actualidad, Cazzu se encuentra separada de Christian Nodal, mientras que Ángela Aguilar se convirtió, desde 2024, en su esposa.


