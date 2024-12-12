Ángela Aguilar, Nodal y Cazzu comparten logro tras polémica por su supuesto triángulo amoroso

Video ¿Arremeten contra Nodal en concierto de Cazzu y ella les pide parar? Video causa polémica

Ángela Aguilar ha estado en el centro de la polémica desde que confirmó ser pareja de Christian Nodal, en julio pasado.

Dejando de lado la controversia, la cantante de 21 años se ha mantenido enfocada principalmente en su matrimonio con el sonorense y en su carrera profesional.

En los últimos meses, ella no solamente estuvo nominada en los Latin GRAMMY, dentro de la categoría Álbum del año, sino que además fue nombrada por la revista latina Glamour como ‘La Mujer del Año’.

Ángela Aguilar consigue otro logro

Además de sus éxitos por su trabajo en la música regional mexicana, Ángela Aguilar también consiguió figurar en Internet.

Este 12 de diciembre, Google dio a conocer que la hija de Pepe Aguilar fue la famosa más buscada en su plataforma durante el 2024.

De acuerdo con los datos revelados, la gente estuvo interesada en obtener información sobre la boda de la también compositora con Christian Nodal, la cual celebraron el 24 de julio en Morelos.

El rumor de que la estrella supuestamente utiliza rellenos para cambiar su figura, igual ha sido un tema de interés.

Pero no solamente la intérprete de ‘Qué agonía’ figura en el listado, su marido y Cazzu, la ex con quien él comparte a su hija Inti, están en los lugares 3 y 8, respectivamente.

En noviembre, la argentina se lanzó contra Ángela porque afirmó que “tenía conocimiento desde hace mucho” del idilio que inició con el cantautor, lo que aumentó el ‘hate’ hacia ella.

Ante la reacción negativa contra su “mujer”, Nodal salió en su defensa aseverando que “jamás” fue su “amante”, como se especuló.

A Ángela Aguilar no le importa “el qué dirán”

En entrevista con Glamour México, Ángela Aguilar reflexionó acerca de que sigue “aprendiendo a manejar” su salud mental, para que no se afecte por los juicios.

“Me ha ayudado mucho entender que no le tengo que dar explicaciones a nadie y las personas que me importan sí saben quién soy”, sentenció.

“Siento también que he aprendido mucho al que me deje de importar el qué dirán. […] Ya no me tengo que esconder para caerles bien: si les caigo bien, qué bueno, me encanta, y si no, también”, aseguró.