Ángela Aguilar

Ángela Aguilar, Nodal y Cazzu comparten logro tras polémica por su supuesto triángulo amoroso

La cantante obtuvo el número uno en destacado listado del año en medio de los señalamientos que la persiguen por su controversial romance con el sonorense.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Arremeten contra Nodal en concierto de Cazzu y ella les pide parar? Video causa polémica

Ángela Aguilar ha estado en el centro de la polémica desde que confirmó ser pareja de Christian Nodal, en julio pasado.

Dejando de lado la controversia, la cantante de 21 años se ha mantenido enfocada principalmente en su matrimonio con el sonorense y en su carrera profesional.

PUBLICIDAD

En los últimos meses, ella no solamente estuvo nominada en los Latin GRAMMY, dentro de la categoría Álbum del año, sino que además fue nombrada por la revista latina Glamour como ‘La Mujer del Año’.

Ángela Aguilar consigue otro logro

Más sobre Ángela Aguilar

¿Yuridia “sacó” a Ángela Aguilar de la exitosa canción “Qué Agonía”? Esto dijo la cantante
1:03

¿Yuridia “sacó” a Ángela Aguilar de la exitosa canción “Qué Agonía”? Esto dijo la cantante

Univision Famosos
Así habría reaccionado Ángela Aguilar al escuchar en concierto de Nodal que gritaban "Cazzu"
0:47

Así habría reaccionado Ángela Aguilar al escuchar en concierto de Nodal que gritaban "Cazzu"

Univision Famosos
Nodal hace inesperada revelación sobre su salud en medio de polémicas por Ángela, Cazzu y sus papás
2 mins

Nodal hace inesperada revelación sobre su salud en medio de polémicas por Ángela, Cazzu y sus papás

Univision Famosos
¡Millones de dólares! Esto costó el polémico show de Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo en México
1:11

¡Millones de dólares! Esto costó el polémico show de Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo en México

Univision Famosos
Nodal se habría molestado cuando en pleno show le preguntan por Ángela y le mencionan a Cazzu
1:00

Nodal se habría molestado cuando en pleno show le preguntan por Ángela y le mencionan a Cazzu

Univision Famosos
Emiliano Aguilar confiesa que anhela el amor de su papá, Pepe Aguilar: “Da tristeza”
1:00

Emiliano Aguilar confiesa que anhela el amor de su papá, Pepe Aguilar: “Da tristeza”

Univision Famosos
“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá
1:00

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá

Univision Famosos
Los Aguilar se presentan en el Grito en México tras rechazo de algunos y esto pasó
1:00

Los Aguilar se presentan en el Grito en México tras rechazo de algunos y esto pasó

Univision Famosos
¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes
0:57

¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes

Univision Famosos
Florinda Meza manda consejo a mujeres ante ataques a Ángela Aguilar: “Sean más feministas”
0:57

Florinda Meza manda consejo a mujeres ante ataques a Ángela Aguilar: “Sean más feministas”

Univision Famosos

Además de sus éxitos por su trabajo en la música regional mexicana, Ángela Aguilar también consiguió figurar en Internet.

Este 12 de diciembre, Google dio a conocer que la hija de Pepe Aguilar fue la famosa más buscada en su plataforma durante el 2024.

De acuerdo con los datos revelados, la gente estuvo interesada en obtener información sobre la boda de la también compositora con Christian Nodal, la cual celebraron el 24 de julio en Morelos.

El rumor de que la estrella supuestamente utiliza rellenos para cambiar su figura, igual ha sido un tema de interés.

Pero no solamente la intérprete de ‘Qué agonía’ figura en el listado, su marido y Cazzu, la ex con quien él comparte a su hija Inti, están en los lugares 3 y 8, respectivamente.

En noviembre, la argentina se lanzó contra Ángela porque afirmó que “tenía conocimiento desde hace mucho” del idilio que inició con el cantautor, lo que aumentó el ‘hate’ hacia ella.

Ante la reacción negativa contra su “mujer”, Nodal salió en su defensa aseverando que “jamás” fue su “amante”, como se especuló.

A Ángela Aguilar no le importa “el qué dirán”

En entrevista con Glamour México, Ángela Aguilar reflexionó acerca de que sigue “aprendiendo a manejar” su salud mental, para que no se afecte por los juicios.

“Me ha ayudado mucho entender que no le tengo que dar explicaciones a nadie y las personas que me importan sí saben quién soy”, sentenció.

PUBLICIDAD

“Siento también que he aprendido mucho al que me deje de importar el qué dirán. […] Ya no me tengo que esconder para caerles bien: si les caigo bien, qué bueno, me encanta, y si no, también”, aseguró.

Video Ángela Aguilar recibe el premio a 'Mujer del Año' y esto dijo al recibirlo: "No lo tomo a la ligera"
Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalCazzuPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD