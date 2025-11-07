Ángela Aguilar se conmueve ante apoyo durante primer concierto de su gira: “¡No estás sola!”

Video Ángela Aguilar responde a quienes “no les gusta quien soy” tras polémicas con Nodal: esto ofrece

Ángela Aguilar vivió un emotivo momento durante el primer concierto de su gira, ‘Libre Corazón’, este 6 de noviembre en Irving, Texas.

Luego de haber cancelado varias fechas del ‘tour’, la cantante de 22 años se presentó en el The Pavillon at Toyota Music Factory e interpretó éxitos como ‘Qué agonía’ o ‘En realidad’.

Ángela Aguilar se conmueve con apoyo de su público

Después de entonar los primeros temas, Ángela Aguilar hizo una pausa para hablar por primera vez ante sus admiradores presentes.

“¡Buenas noches! ¿Cómo están? Es muy chistoso porque la verdad no pensaba estar en este escenario hoy y me siento tan afortunada de poder estar aquí”, expresó.

Tras esas palabras, su público comenzó a aplaudirle y antes de que ella pudiera seguir con su discurso comenzaron a gritarle: “¡No estás sola!”.

La muestra de apoyo conmovió a la cantautora, quien, visiblemente conmovida, sonrió y se llevó la mano al pecho, como aparente señal de su emoción.

“Oigan, no me hagan llorar porque tengo que cantar otras dos horas, por favor”, finalmente le pidió a la audiencia en reacción a su gesto.

Fue entonces cuando la hija de Pepe Aguilar hizo una confesión inesperada: “Es que justo les iba a decir que no quería hablar”.

“Hasta le dije a mi equipo, y no me van a dejar mentir: ‘Por favor, canción tras canción porque si yo empiezo a hablar, se me va a quebrar la garganta’”, contó.

Con la voz entrecortada, ella agradeció a sus fanáticos por estar en su show y por el cariño que le siguen brindando en este tiempo.

“Esta noche es de música, no se trata de nada más, más que la música porque esa tiene mucha más voz. Hoy vamos a hablar con música”, declaró.

“Espero que vengan libres esta noche, espero que tengan el corazón abierto y sé que si están aquí es porque el corazón ganó más allá de la cabeza”, concluyó.

Ángela Aguilar y el mensaje que la “sana”

En días previos, Ángela Aguilar ‘posteó’ en sus Historias de Instagram una misiva que le envió una usuaria y en el que le dedicaba una reflexión, incluso oraciones deseando su bienestar.