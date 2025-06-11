Christian Nodal

Ángela Aguilar hace inesperada confesión sobre su vida en pareja con Nodal

La hija de Pepe Aguilar ventiló un detalle poco conocido de su vida en pareja con Christian Nodal, con quien está a punto de celebrar su primer año de matrimonio.

Ángela Aguilar hizo una inesperada confesión sobre su vida en pareja con Christian Nodal que involucra directamente al cantante Marc Anthony y a su esposa, Nadia Ferreira.

La cantante admitió durante una entrevista con Los Angeles Times en Español que tanto ella como su esposo son de pocos amigos. Incluso, confesó que en las fiestas es muy común que solo convivan con sus compadres.

“Nuestra fiesta era Marc, Nadia, Christian y yo… porque pues Chris y yo no tenemos tantos amigos”, expresó la hija de Pepe Aguilar el 31 de mayo.

Así surgió la colaboración con Marc Anthony

En ese sentido, Ángela Aguilar reveló que en una de esas reuniones nació el tema ‘No Quiero Hablar’, colaboración que hizo con Marc Anthony y que está incluida en su nuevo álbum ‘Nadie Se Va Como Llegó’.

“Entre fiesta y copas me convencieron de enseñarles mi música. Yo la verdad soy muy penosa y soy muy insegura con mi música, entonces como que no la quería enseñar”, ventiló.

Según contó la esposa de Christian Nodal, fue la familiaridad y el estrecho vínculo que han formado con la pareja lo que la animó a enviarle los arreglos de la canción que, posteriormente, el intérprete de ‘Vivir mi vida’ grabaría con ella.

“El punto es que a las dos semanas, de repente me llegó un mensaje: ‘comadrita, ya voy a grabar la canción’. Y yo, ‘¿cuál canción?’. Me meto al chat y veo que un mensaje antes de esos, yo le había mandado la letra, la canción, el arreglo, mi voz, todo se lo había mandado y ni me acuerdo en qué momento se lo mandé, pero fue una gran sorpresa para mí (la colaboración)”, sentenció.

La cercanía con Marc Anthony

Antes de su boda con Ángela Aguilar, Christian Nodal ya había dado pistas de su cercanía con Marc Anthony, quien además de ser uno de los pocos invitados a su boda con la intérprete de ‘El Equivocado’, se especula se convirtió en su testigo junto con Nadia Ferreira en julio de 2024.

En lo que respecta a Ángela Aguilar, la cantante de 21 años compartió en su entrevista con Los Angeles Times en Español que conoce a Marc Anthony “desde muy chiquita” por la relación que el salsero tiene con Pepe Aguilar.

