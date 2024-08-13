Sigue ganando: Ángela Aguilar reaparece emocionada haciendo nuevo anuncio

Video ¿Se le ve pancita a Ángela Aguilar? Nuevo video aviva rumores de embarazo

Ángela Aguilar sorprendió al hacer un feliz anuncio justo cuando se especula que estaría embarazada de Christian Nodal.

Las sospechas de que la cantante de 20 años presuntamente ya espera a su primer hijo con el sonorense aumentaron desde su boda, la cual celebraron el pasado 24 de julio.

En días pasados, su hermano, Leonardo Aguilar, compartió en Instagram un video en el que aparece haciendo un dueto con ella, esto durante el festejo por el cumpleaños 56 de su papá.

De inmediato, internautas aseveraron en los comentarios del ‘post’ que la joven artista luce un vientre “abultado” y teorizaron que sería mamá muy pronto.

Ángela Aguilar hace anuncio en medio de intriga sobre su supuesto embarazo

Este 13 de agosto, Ángela Aguilar usó su cuenta de la red social para compartir con sus seguidores una noticia que la tiene muy contenta.

La intérprete de ‘Qué agonía’ reveló que ahora es imagen de la prestigiosa marca estadounidense de lujo Michael Kors.

Ella colgó una fotografía en la que aparece frente a lo que parece ser una planta y sonríe ampliamente a la cámara mientras porta un reloj de la firma en su muñeca.

En la postal no se alcanza a apreciar el tatuaje que la cantautora se hizo en la mano izquierda en honor a Christian Nodal.

“Estoy muy emocionada de formar parte de la familia Michael Kors. Es un honor estar aquí”, escribió ella en la descripción.

Aunque su marido, hasta el momento, no le ha dejado un mensaje en reacción a este logro profesional, sí dio ‘Like’ a la publicación.

Ángela Aguilar reveló que es imagen de Michael Kors. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

El que sí le externó apoyo fue Jomari Goyso, su amigo y testigo en su enlace nupcial, al anotarle: “¡Wow, felicidades!”.

El 31 de julio, precisamente el presentador de Despierta América desmintió categóricamente que Ángela se encuentre en gestación actualmente.

¿Ángela Aguilar usó un dije para confirmar embarazo?

Este domingo 11 de agosto, Ángela Aguilar colgó en sus historias de la plataforma digital un clip que evidenció estaba usando un dije religioso.

Diversas personas supusieron que se trataba de un colgante con la figura de la Virgen de la dulce espera, por lo que ella habría dado la señal de que sí tendría un bebé.

Sin embargo, al día siguiente, la ‘influencer’ Jacqueline Martinez ‘Chamonic’, allegada a la familia Aguilar, puntualizó en Instagram que la medalla “es de la Virgen Milagrosa”.

“Se la dieron como un símbolo de protección, paz y tranquilidad”, explicó sin ahondar en más detalles al respecto.