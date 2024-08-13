Ángela Aguilar

Sigue ganando: Ángela Aguilar reaparece emocionada haciendo nuevo anuncio

La cantante compartió con sus seguidores de redes sociales una feliz noticia, esto justo cuando se rumora que ya estaría esperando a su primer bebé con Christian Nodal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Se le ve pancita a Ángela Aguilar? Nuevo video aviva rumores de embarazo

Ángela Aguilar sorprendió al hacer un feliz anuncio justo cuando se especula que estaría embarazada de Christian Nodal.

Las sospechas de que la cantante de 20 años presuntamente ya espera a su primer hijo con el sonorense aumentaron desde su boda, la cual celebraron el pasado 24 de julio.

PUBLICIDAD

En días pasados, su hermano, Leonardo Aguilar, compartió en Instagram un video en el que aparece haciendo un dueto con ella, esto durante el festejo por el cumpleaños 56 de su papá.

De inmediato, internautas aseveraron en los comentarios del ‘post’ que la joven artista luce un vientre “abultado” y teorizaron que sería mamá muy pronto.

Ángela Aguilar hace anuncio en medio de intriga sobre su supuesto embarazo

Este 13 de agosto, Ángela Aguilar usó su cuenta de la red social para compartir con sus seguidores una noticia que la tiene muy contenta.

Más sobre Ángela Aguilar

¿Cuánto miden Nodal, Ángela Aguilar y toda la familia? La pareja mediría lo mismo
1:10

¿Cuánto miden Nodal, Ángela Aguilar y toda la familia? La pareja mediría lo mismo

Univision Famosos
Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Primero arregla tu vida personal"
2 mins

Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Primero arregla tu vida personal"

Univision Famosos
Mamá de Emiliano Aguilar reacciona luego que Nodal le habría dicho “mantenido”
0:44

Mamá de Emiliano Aguilar reacciona luego que Nodal le habría dicho “mantenido”

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: Pepe Aguilar así habló del lío legal de su hijo Emiliano delante de Ángela
0:54

#ArchivoFamosos: Pepe Aguilar así habló del lío legal de su hijo Emiliano delante de Ángela

Univision Famosos
Emiliano Aguilar responde a quienes dudan del supuesto mensaje de Nodal donde lo llama “mantenido”
0:55

Emiliano Aguilar responde a quienes dudan del supuesto mensaje de Nodal donde lo llama “mantenido”

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar reacciona a las disculpas de ‘El Gordo’ tras ‘burla’: no se guarda nada
1:00

Hijo de Pepe Aguilar reacciona a las disculpas de ‘El Gordo’ tras ‘burla’: no se guarda nada

Univision Famosos
¿Hijo de Pepe Aguilar insulta a Ángela y a su madre? Polémica foto da más de qué hablar
1:00

¿Hijo de Pepe Aguilar insulta a Ángela y a su madre? Polémica foto da más de qué hablar

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar muestra supuesto mensaje de Nodal lleno de insultos y reclamos: esto le responde
0:58

Hijo de Pepe Aguilar muestra supuesto mensaje de Nodal lleno de insultos y reclamos: esto le responde

Univision Famosos
Perro de Pepe Aguilar 'habla' tras 'burla' al hijo del cantante: 'pide' que "deje de tirar golpes"
4 mins

Perro de Pepe Aguilar 'habla' tras 'burla' al hijo del cantante: 'pide' que "deje de tirar golpes"

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar compara al cantante y a su familia con "perros" en polémica foto
3 mins

Hijo de Pepe Aguilar compara al cantante y a su familia con "perros" en polémica foto

Univision Famosos

La intérprete de ‘Qué agonía’ reveló que ahora es imagen de la prestigiosa marca estadounidense de lujo Michael Kors.

Ella colgó una fotografía en la que aparece frente a lo que parece ser una planta y sonríe ampliamente a la cámara mientras porta un reloj de la firma en su muñeca.

En la postal no se alcanza a apreciar el tatuaje que la cantautora se hizo en la mano izquierda en honor a Christian Nodal.

“Estoy muy emocionada de formar parte de la familia Michael Kors. Es un honor estar aquí”, escribió ella en la descripción.

Aunque su marido, hasta el momento, no le ha dejado un mensaje en reacción a este logro profesional, sí dio ‘Like’ a la publicación.

Ángela Aguilar reveló que es imagen de Michael Kors.
Ángela Aguilar reveló que es imagen de Michael Kors.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

El que sí le externó apoyo fue Jomari Goyso, su amigo y testigo en su enlace nupcial, al anotarle: “¡Wow, felicidades!”.

El 31 de julio, precisamente el presentador de Despierta América desmintió categóricamente que Ángela se encuentre en gestación actualmente.

¿Ángela Aguilar usó un dije para confirmar embarazo?

Este domingo 11 de agosto, Ángela Aguilar colgó en sus historias de la plataforma digital un clip que evidenció estaba usando un dije religioso.

PUBLICIDAD

Diversas personas supusieron que se trataba de un colgante con la figura de la Virgen de la dulce espera, por lo que ella habría dado la señal de que sí tendría un bebé.

Sin embargo, al día siguiente, la ‘influencer’ Jacqueline Martinez ‘Chamonic’, allegada a la familia Aguilar, puntualizó en Instagram que la medalla “es de la Virgen Milagrosa”.

“Se la dieron como un símbolo de protección, paz y tranquilidad”, explicó sin ahondar en más detalles al respecto.

Video ¿Ángela Aguilar da una pista de embarazo a través de una joya? Esta es la polémica imagen
Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalFamosas EmbarazadasPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD