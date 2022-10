Anel Noreña dice qué hace para no sentir "tanta tristeza” por no ver a su hija, Marysol Sosa

Anel Noreña reveló que le duele no frecuentar a su hija Marysol Sosa y contó qué hace para no extrañarla. La actriz en retiro mencionó que en algunas ocasiones la invade la “tristeza”, no obstante, no pierde la esperanza de que la familia que formó en la década de los 70 con el fallecido cantante José José vuelva a estar unida.