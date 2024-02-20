Anel Noreña

“Para eso eres su mamá”: Anel Noreña responde a quien le dice que “debe apoyar” a su hija tras pleito

La actriz no se quedó callada luego de que una usuaria de Instagram le indicara que no debería quitarle su soporte a Marysol Sosa. Ellas se distanciaron debido a diferencias por el uso comercial del nombre de José José y tras un supuesto pleito entre Anel y el esposo de su hija.

Anel Noreña no se quedó callada ante quien le dijo que “debe apoyar” a su hija, Marysol Sosa, pese a las diferencias que aún sostienen debido al uso comercial del nombre José José.

El 17 de febrero, la descendiente del llamado ‘Príncipe de la canción’ reveló que su madre, heredera del fallecido cantante, todavía no le permite utilizar el apelativo de su padre.

“A nivel legal, está en lo que está la situación y hasta que la albacea no diga: ‘Con mucho gusto, adelante’, yo no puedo hacer nada”, dijo al micrófono del programa Hoy.

Además, dejó entrever que, aunque se comunican, la relación con su progenitora no se encuentra en las mejores condiciones: “Estamos en paz, yo lo estoy. Sé que la señora está bien, hasta donde sé”.

Anel Noreña contesta a señalamiento por su hija Marysol Sosa

En su cuenta oficial de Instagram, Anel Noreña compartió este 19 de febrero un fragmento de las declaraciones que realizó Marysol Sosa, y agregó un mensaje.

“‘Mary’, siempre te he amado y amaré, y lo demás, está de más…”, escribió, colocando también un emoji de labios rojos.

En los comentarios del ‘post’, una usuaria le respondió a la actriz, de 79 años: “No soy nadie para juzgar, pero eres su mamá y debes apoyarla en todo. Para eso eres su mamá”.

Frente a dicho señalamiento, la exmodelo reaccionó de forma contundente: “Y (ella) tiene todo mi amor, cariño y respeto”.

“No se dejen llevar por lo que escuchan… pues nadie más sabe lo que uno vive en casa propia”, asimismo pidió al público.

Encima del clip, la artista apuntó: “El amor de madre e hija existe… y es lo único de lo que podemos hablar. ‘Mary’ siempre será mi princesa y yo su mamá”.

Anel Noreña aseveró que existe el "amor de madre e hija".
Imagen Anel Noreña/Instagram

¿Anel Noreña está en contra del esposo de Marysol Sosa?

En agosto de 2023, Anel Noreña indicó, al estar como invitada en Hoy, que durante una supuesta discusión con Marysol Sosa y su esposo, Xavier Orozco, pensó “que él le iba a dar un moquete (golpe)”.

Por medio de un comunicado, la intérprete sentenció que esas afirmaciones eran “mentiras”: “A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y mi persona”.

Aparentemente, para quien fuera la esposa de José José sí existe una situación negativa que involucra a su yerno, pues replicó la misiva que una internauta le dejó en la ya mencionada publicación en Instagram.

“¡Qué triste! Mi esposo hizo todo lo posible por separarme de mamá, la veía muy poco, y ahora no me alcanzan las lágrimas, ya murió y no hay vuelta atrás”, anotó la usuaria.

La estrella de melodramas como ‘Agujetas de color de rosa’ contestó: “Exacto. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde… en fin”.

Ella además dio ‘like’ a un texto en el que su autor aseveró: “Es una lástima que Marysol se haya dejado por su frustrado y bueno para nada pelón marido”.

Anel Noreña reaccionó a mensajes relacionados con su yerno.
Imagen Anel Noreña/Instagram
