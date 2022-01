Andrea Chaparro confesó que Sergio Mayer Mori le dio su peor beso en ‘Rebelde’

Después que se confirmara una segunda temporada de la serie ‘Rebelde’, lo que significa que pronto los seguidores de la trama podrán ver a los personajes entre ellos a Andrea Chaparro en el papel de M.J, quien ha dado tema de conversación luego de que revelara algunos aspectos sobre sus compañeros, en especial de Sergio Mayer Mori.

La hija del actor y conductor Omar Chaparro manifestó que el joven actor le dio el peor beso en la serie e incluso en lo que va de su carrera artística.

Andrea Chaparro y Azul Guaita (Jana Gandía Cohen) estuvieron como invitadas en el programa ‘Pinky Promise’, de Karla Díaz, cuya transmisión es a través de YouTube. Ahí las actrices hablaron sobre lo que representa para cada una el estar involucradas en ‘Rebelede’, así como los problemas que se han enfrentado, además de los ‘haters’ en redes sociales y cómo manejan esa situación.

Azul Guaita expresó que este es su primer proyecto que está abierto a las críticas a nivel internacional.

"Este es mi primer proyecto que está más abierto al 'hate', diría yo. Sí es un poco fuerte en redes sociales, ya estamos aprendiendo un poco a '¡Hola, 'haters'!', a poco a poco ir aceptando y que no te importen los malos comentarios, pero a veces sí estoy aburrida, me aparece un mal comentario y te pones a leer... a veces sí son muy tontos”.

Así fue el beso entre Andrea Chaparro y Sergio Mayer Mori en ‘Rebelde’

El programa siguió su curso y llegó una sección en donde los fans mandan preguntas a los invitados, Andrea Chaparro habló del momento que atravesó con el hijo de Bárbara Mori en una de las escenas.

"Mi peor experiencia de beso en Rebelde... con Sergio Mayer Mori. Hay una parte, en donde se supone que el beso en sí es 'akward', muy incómodo, pero yo creo que yo entendí una cosa y él entendió otra cosa, no sé, hubo una falta de comunicación y me acuerdo que sí fue incómodo”.



Al mismo tiempo, Andrea expresó que esa toma fue “la más incómoda”, y dichas escenas fueron la clave para que ella se quedara en la serie.

"Fue chistoso, quedó bien”.

¿Cómo es la relación entre los integrantes de ‘Rebelde’?

Andrea Chaparro compartió que se lleva bien con el resto del ‘cast’, aunque en ocasiones llegó a “pelearse” con sus compañeros por temas políticos. Informó que más que discutir eran algunos debates en los que ella sí terminaba un poco molesta.

"Me encanta debatir, pero sí me frustraba porque no decía otro argumento porque no daba algo más interesante, no me daba carnita sólo era 'blah, blah’, machismo, sexismo y un poco de racismo por ahí”.