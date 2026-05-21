Anahí Jorge D'Alessio y Marichelo Puente: él desata rumores de reconciliación y ella reacciona con tajante mensaje El cantante dio a conocer que se había reencontrado con Marichelo Puente este 21 de mayo, día que cumplirían 15 años de matrimonio. Ante las dudas que desató su encuentro, la hermana de Anahí rompió el silencio.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.





Video Al borde del llanto, hermana de Anahí responde si Jorge D’Alessio le fue infiel

Jorge D’Alessio desató rumores de reconciliación con Marichelo Puente, con quien este 21 de mayo estaría celebrando 15 años de matrimonio.

El cantante compartió en Instagram un mensaje en el que dejó entrever que se reencontró con la madre de sus hijos, luego de que ella le sugiriera “constelar”.

PUBLICIDAD

“Hoy he decidido renacer, HOY, el día que cumplimos 15 años de casados, hoy vengo a constelar por primera vez, de hecho, quien me trajo fue ella y está aquí conmigo”, escribió al pie de una fotografía que mostraba un paisaje boscoso.

“Gracias Marichelo, el amor es para siempre, DE TU MANO”, agregó.

El mensaje de Jorge D'Alessio que desató rumores de reconciliación con Marichelo Puente. Imagen Jorge D'Alessio / Instagram



Jorge D’Alessio no dio más detalles sobre su encuentro con la hermana de Anahí. Sin embargo, su publicación desató rumores sobre una presunta reconciliación entre ellos.

El tajante mensaje de Marichelo Puente

Casi una hora después de que Jorge D’Alessio diera a conocer que se había reencontrado con la madre de sus hijos, Marichelo Puente se pronunció en redes sociales.

“Muy buenos días. Después de mucho tiempo de no aparecerme por aquí para platicar con ustedes, hoy es necesario hacerlo porque tengo el teléfono invadido", comenzó.

"Les aclaro, Jorge y yo no regresamos. Yo llevo todo este tiempo sanando, curando mi corazón, curando mis heridas, tratando de llegar a mi centro y sobre todo pensando en mis hijos y en lo que es mejor para ellos”, explicó.

La hermana de Anahí compartió que si bien era cierto que se había encontrado con Jorge D’Alessio luego de meses separados, su reunión se trataba más bien de una terapia alternativa.

“En este tiempo, aparte de terapias y demás, conocí una persona maravillosa que se llama Antonetti, que me ha ayudado una infinidad. Y yo le pedí a Jorge que hoy, en la fecha que sería nuestro aniversario, que por favor viniera, porque creo que todas las mujeres tenemos que pensar igual. No puedes decir que quieres que tus hijos estén bien si el papá de tus hijos no lo está, y a lo mejor le hace falta cambiar algo, o creemos. Bueno, entonces lo platiqué con él, le dije que a mí me había funcionado muchísimo el haber constelado hace un mes, que las cosas se ven diferentes, que las cosas cambian, que todo puede estar bien desde una nueva historia” dijo.

Marichelo niega reconciliación con Jorge D'Alessio. Imagen Marichelo / Instagram



Por último, la empresaria aseguró que lo más importante para ella eran sus hijos por lo que lucharía “hasta el final” para que ellos siempre estuvieran bien.

PUBLICIDAD

“Está lindo también soltar desde el amor, desde el perdón y desde la madurez para decir: 'Hasta aquí llego', pero desde lo bonito, no desde lo feo, porque mis hijos no se lo merecen”, comentó.

“Así es que sí, sí estuvimos ahí, fue muy lindo, fue con paz, con mucha paz. Se los quería compartir para que no empiecen a hacerse ideas, porque luego ya ven que se dicen muchas cosas, se han dicho millones. Entonces bueno, era importante yo decirlo por aquí. Les mando un beso", sentenció.