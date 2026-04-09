Anahí Jorge D’Alessio y Marichelo sí están separados: él lo confirma y reacciona a los rumores que hay alrededor El cantante reconoció que atraviesa por un momento complicado con la empresaria, de quien se encuentra separado. “Estamos tratando de hacer todo desde el amor”, aseguró Jorge D’Alessio.



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Jorge D’Alessio y Marichelo Puente sí están separados. El cantante confirmó en el programa ‘Hoy’ que atraviesa un momento complicado con la hermana de Anahí, con quien comparte tres hijos desde hace más de una década.

De acuerdo con el integrante de Matute, ambos están intentando mantener el tema lejos de los reflectores por el bienestar de sus hijos, quienes son su prioridad.

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“Es un momento difícil. Como se los he dicho, es importante mantenerlo lo más hermético posible y la razón absoluta son nuestros hijos”, declaró en la emisión del 9 de abril.

“Aún siendo lo más privados posibles con esto, se han dicho tantas cosas y salen tantas cosas absurdas y pues es complicado. Lo que sí te puedo decir es que es un momento difícil para los dos, estamos ahorita separados y estamos tratando de hacer todo desde el amor, desde el amor de familia, con la mente en nuestros hijos”, agregó.

Jorge D’Alessio señaló que ninguno de los dos sabe “qué les depare el futuro”, motivo por el que desean ser “lo más prudentes posible”.

Así reaccionó a los rumores que hay alrededor de su separación

Por último, el hijo de Lupita D’Alessio reaccionó a los rumores que hay alrededor de su separación con Marichelo Puente. Al artista le tiene sin cuidado lo que se diga de él, sin embargo, su mayor preocupación son sus hijos.

“Hay tanta especulación y es difícil, de pronto, no para nosotros. A mí ya se me hizo una corteza bien dura… De mí han dicho que si soy esto, que si soy lo otro… ya tengo una corteza dura, no me afecta a mí, pero tengo un hijo chiquito de 11 años, otro de 14 y a mi hija de 22…”, señaló.

“Como dicen: ‘Solo saben lo que hay en el fondo de la olla los que traen el sartén por el mango’, entonces, solo nosotros sabemos”, sentenció.

Hasta ahora, la hermana de Anahí no ha hecho comentarios al respecto.