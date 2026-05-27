Anahí Anahí y Alfonso Herrera juntos otra vez: él por fin da detalles de su encuentro con la exRBD El actor rompió el silencio sobre el proyecto que volví a reunirlo con Anahí. En enero de 2026, los exintegrantes de RBD desataron la euforia de sus fans al compartir un video juntos.



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Video El video del reencuentro de Anahí y Poncho Herrera: ¿cómo reaccionaron los demás RBD?

Alfonso Herrera por fin dio detalles de su inesperado encuentro con Anahí, con quien en enero de 2026 publicó un video que desató la euforia de los fans de RBD en medio de la discordia que surgió entre Maite Perroni, Christoper Uckermann, Dulce María y Christian Chávez durante su gira de reencuentro.

Este martes 26 de mayo, el actor reveló que Anahí será la primera invitada de ‘Encuentros Sin Frontera’, una serie de entrevistas que trabajó en colaboración con ESPN para la plataforma de streaming de Disney+.

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“Lo que pasó con Anahí fue algo que nadie se lo imagina”, dijo durante una conferencia de prensa.

“Al día siguiente de la entrevista, porque nosotros la hicimos primero, y justo al día siguiente de la entrevista lo subimos, tuvo cuarenta millones de views y contando. Eso lo agradecí, porque por un lado, creo que nos debíamos esa conversación, nos debíamos el poder recordar y también que me contara su perspectiva”, afirmó sobre el reencuentro.

El video de su reencuentro que se volvió viral. Imagen Anahí / Instagram

El reencuentro con Anahí

A través de la cuenta de Instagram de ESPN, fue compartido un video con pequeños fragmentos de la entrevista que Poncho Herrera y Anahí sostuvieron a principios de año. En ella, los exintegrantes de RBD admiten que esa conversación era algo “que se debían”.

“Creo que nos debíamos esto”, expresó el actor, a lo que Anahí, entre risas y conmovida por el momento responde: “ Nos debemos un montón de cosas”.

Así fue anunciada la entrevista que Alfonso Herrera le hizo a Anahí. Imagen ESPN Instagram



Aunque no están claros los temas que abordarán durante la entrevista, en el mismo teaser, Anahí y Alfonso Herrera dejan entrever que, durante su estancia en RBD, ambos llegaron a tener roces, al punto en que ella quiso abandonar el proyecto varias veces.