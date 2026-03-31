Jorge D’Alessio habla de su matrimonio con Marichelo: revela “momento complicado” en su relación
El cantante rompió el silencio ante los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial con Marichelo Puente, hermana mayor de Anahí. Esto dijo el hijo de Lupita D’Alessio a Televisa Espectáculos.
Este martes 31 de marzo, la cuenta de Instagram de Televisa Espectáculos reportó que, en una conversación con el cantante, éste reveló que está pasando por “un momento complicado”y que no sabe si tendrá solución, por lo que prefiere ser “cauteloso”.
“El integrante de Matute reveló que si está pasando por un momento complicado, el cual no sabe si se arreglara o no”, señalaron.
“D’Alessio desea ser cauteloso con sus declaraciones, porque sus 3 hijos son los más importante y desean protegerlos”, agregaron sin dar más detalles.
Hasta ahora, la hermana de Anahí no ha hecho comentarios al respecto.
Días antes, Jorge D’Alessio mencionó ante las cámaras de El Gordo y La Flaca que de temas personas no hablaría. Sin embargo, mencionó que atravesaba “por un momento complicado”.
“Mi corazón está tranquilo, pasando por un momento complicado, pero tranquilo", dijo sin entrar en detalles.
Jorge D’Alessio y Marichelo Puente se casaron el 21 de mayo de 2011, y fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos en común, Santiago y Patricio. Ana Paula, hija mayor de la empresaria, es producto de su relación con Eduardo Allende.