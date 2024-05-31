Ana Gabriel

Ana Gabriel reaparece y da actualización sobre su salud: "Lento, pero seguro"

Tras dos semanas de estar delicada por una influenza que derivó en neumonía, Ana Gabriel reapareció para dar nuevos detalles sobre su salud. Aseguró que pronto retomará la gira.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Ana Gabriel “no ve un cambio favorable” y toma esta decisión definitiva ante su delicada salud

Tras suspender su tour 'Un deseo más' por su delicado estado de salud, Ana Gabriel reapareció para dar una actualización sobre cómo se encuentra, tras haber sido diagnosticada con influenza y más tarde con neumonía.

A través de un video en Instagram, la cantante anunció que ha mejorado y en pocos días podrá retomar la gira por Sudamérica y Europa.

"Mis queridos amigos, aquí reportándome con una mejoría en mi salud. Sé que están preocupados, pero quiero decirles que la gira 'Un deseo más' va a continuar a partir del 7 de junio en Santiago de Chile", para después presentarse en otros países de América del Sur y Europa.

¿Cómo se encuentra Ana Gabriel de salud?

La intérprete de 'Pecado original' aseguró que está mucho mejor y agradeció la paciencia y muestras de cariño.

"La más feliz de poder decirles que mi mejoría, mi salud está viento en popa, lento, pero seguro, así que tienen Ana Gabriel para ratito. Les quiero mucho y gracias por esperar, pero sobre todo les pido que confíen que yo voy a llegar a cumplirles como siempre lo he hecho, por eso es que me estoy cuidando", finalizó en el video.

El 14 de mayo Ana Gabriel anunció que estaba hospitalizada porque había sido diagnosticada con influenza. Seis días después, reapareció para informar que su salud se había complicado y ahora tenía neumonía. Sin embargo, este 31 de mayo la estrella de la música compartió su mejoría.

Ana Gabriel informa sobre su mejoría de salud.
Imagen Ana Gabriel/Instagram
