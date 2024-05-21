Empeora diagnóstico de Ana Gabriel: desde el hospital pide "no me suelten de la mano"

Video Ana Gabriel “no ve un cambio favorable” y toma esta decisión definitiva ante su delicada salud

Ana Gabriel reapareció en redes sociales para informar que su estado de salud empeoró luego de que fue diagnosticada con influenza el pasado 14 de mayo tras su presentación en la Movistar Arena de Santiago, Chile.

La intérprete de ‘Simplemente amigos’ publicó en Instagram una nueva grabación en la que aparece desde el hospital donde la están tratando por un cuadro de neumonía.

"La influenza se complicó y se convirtió en neumonía. Por orden médica tengo que permanecer en reposo. Desafortunadamente se complicó, quizá me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas”, dijo.

La cantante informó que tendrá que permanecer en reposo absoluto bajo vigilancia médica por lo que los conciertos que tenía programados para estos días en Chile y Paraguay serán reprogramados para el 7 y 11 de junio, respectivamente.

Ana Gabriel revela crisis de salud. Imagen Ana Gabriel/Instagram

“Con pesar les comunico que las fechas de mañana (20 de mayo), Movistar Arena se pospuso de nueva cuenta para el 7 de junio y Paraguay para el 11 de junio, Brasil sigue en pie si los médicos me dan luz verde. Gracias a todos y mis disculpas por este malestar que les causo”, escribió junto a la grabación.

Destacó que por ahora su prioridad es recuperar su salud para poder concluir con la gira que tiene pactada hasta finales de año por lo que agradeció el apoyo del público.

“Les agradezco su comprensión, no me suelten de la mano, por favor, los quiero, gracias por el apoyo, pero por mi salud me tengo que cuidar", finalizó.

El pasado 15 de mayo, la artista mexicana informó también en redes sociales sobre su hospitalización de emergencia. Fue diagnosticada con influenza.

"Di positivo a influenza. Siento mucha pena (en) decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero ustedes me llenaron de amor que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen", dijo en aquella ocasión.

De acuerdo con información difundida por el medio local CHV Noticias, la cantante de 68 años recibió asistencia médica durante su concierto en Chile, el 14 de marzo. Aseguraron que durante el show se retiró del escenario en varias ocasiones para descansar y recibir oxígeno.